Veszélyes diktátor bukkant fel a világ egyik legerősebb országában

Kínába látogatott Kim Dzsongun észak-koreai vezető - jelentette szombaton a Yonhap dél-koreai hírügynökség szöuli kormányzati forrásokra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint Kim Dzsongun

az északkelet-kínai, Észak-Korea mellett fekvő Tadong határvárost kereste fel,

nem sokkal azt követően, hogy megnyitották a Kínát Észak-Koreával összekötő új, négysávos közúti hidat.

A hírügynökség úgy tudja, az észak-koreai vezető fogadására Li Csiang kínai miniszterelnök is a városba érkezett.

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