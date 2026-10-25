16 óráig több mint 56 százalék szavazott Szerbiában

A választásra jogosultak 56,38 százaléka adta le voksát vasárnap 16 óráig a szerbiai előrehozott parlamenti választáson, míg a legutóbbi, 2023-as választáson ugyaneddig az időpontig 42,36 százalékos volt a részvétel. A választásfigyelő szervezetek számos szabálytalanságról, a választók és megfigyelők megfélemlítéséről, valamint szavazatvásárlás gyanújáról számoltak be.

A CRTA választásfigyelő szervezet 16 óráig a szavazóhelyiségek 29 százalékában észlelt a választókra, a választási bizottságok tagjaira vagy a megfigyelőkre gyakorolt nyomással kapcsolatos szabálytalanságokat. Eljárási mulasztásokat a szavazóhelyiségek 18 százalékában, a szavazás tisztaságát érintő szabálytalanságokat pedig 17 százalékában jegyeztek fel.

A szervezet szerint a szavazóhelyiségek 40 százalékában a szavazók lefényképezték szavazólapjukat - ami szavazatvásárlásra utal -, 21 százalékában a szavazóbiztosok nem alkalmazták megfelelően a választók ellenőrzésére szolgáló UV-lámpát, hat százalékában pedig a szavazók érvényes személyazonosító okmány nélkül is voksolhattak. A CRTA figyelmeztetett, hogy szoros választási eredmény esetén a kisebb szabálytalanságoknak is jelentőségük lehet.

A szervezet közölte, hogy Belgrád Zimony városrészében megfélemlítették egyik női megfigyelőjét. Öt-hat férfi és egy nő vette körül a munkatársukat az egyik szavazóhelyiség előtt, sértegették, majd választási értesítőket nyomtak a kezébe, és lefényképezték. A CRTA szerint az incidens célja a megfigyelő lejáratása lehetett.

Az Újvidékhez tartozó Veterniken a CRTA szavazatvásárlás gyanúja miatt tett rendőrségi feljelentést. A szervezet szerint a láncszavazás módszerét is alkalmazhatták, amelynek során a választó előre kitöltött szavazólapot dob az urnába, az üresen kapott szavazólapot pedig kiviszi a szavazóhelyiségből, és átadja másnak, aki utána ugyanígy jár el. Zsablyán és Sjenicában több szavazólap egyidejű bedobását is észlelték.

Az albán többségű dél-szerbiai Presevóban több választópolgár arra panaszkodott, hogy nem találta a nevét a választói névjegyzékben. A Koha Ditore című koszovói napilap internetes oldala szerint a probléma különösen a Koszovóból szavazni érkezőket érintette. A helyi albán pártok közös listán indulnak a parlamenti választáson.

Belgrádban támadás érte Angelina Vucicot, Vucic volt elnök édesanyját. A szerb sajtó beszámolói szerint a Kalenic piac közelében fiatal férfiak egy csoportja lökdöste és szidalmazta az asszonyt, valamint elszakította a bevásárlószatyrait. A közszolgálati televízió tájékoztatása szerint az illetékes ügyészség utasítására őrizetbe vették a támadással gyanúsított férfit.

A CeSID választásfigyelő szervezet a nap folyamán több mint kétszáz bejelentést kapott feltételezett szabálytalanságokról. A megfigyelők egyebek mellett családi és csoportos szavazást, a választók azonosítására szolgáló eszközök szabálytalan használatát, valamint a szavazás titkosságának megsértését észlelték.