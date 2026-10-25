Aleksandar Vucic elismerte vereségét

Aleksandar Vučić szerb elnök elismerte, hogy pártja, a Szerb Haladó Párt elvesztette parlamenti többségét a vasárnapi választáson. A vereséget a diáktüntetésekből kinőtt ellenzéki erő mérte rá, amely hónapokon át tartó tömeges megmozdulásokkal rázta meg a szerb belpolitikát. A tiltakozáshullám a 2024. novemberi újvidéki tragédia után indult el, amikor az állomás előtetőjének leomlása több ember halálát okozta. A több mint egy évtizede hatalmon lévő Vučić ezzel pályafutása legsúlyosabb kudarcát szenvedte el, a diákmozgalom győzelme pedig történelmi fordulatot jelent a szerb demokráciában.

Aleksandar Vučić szerb elnök elismerte vereségét a vasárnapi parlamenti választáson a diákok által vezetett tiltakozó mozgalommal szemben.

A rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte:

az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista 135-140,

míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

- tette hozzá.

Az Egyetemista Lista mintegy 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott. Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség három, az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) pedig egy-egy mandátumot szerezhetett.

Ezek az adatok még nem véglegesek.

A szerb politika meghatározó alakja, aki több mint egy évtizede irányítja az országot – előbb miniszterelnökként, majd államfőként –, a választási eredmények közzététele után kénytelen volt elismerni, hogy pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) elveszítette parlamenti többségét.

A vereséget az az ellenzéki erő mérte rá, amely a diáktüntetésekből nőtt ki, és hónapokon át tartó tömeges utcai megmozdulásokkal rázta meg a szerb belpolitikát.

A tiltakozáshullám a 2024. novemberi újvidéki vasúti tragédia után indult el, amikor az állomás előtetőjének leomlása több ember halálát okozta. A diákok az esetet a kormányzati korrupció és hanyagság jelképeként értelmezték, majd széles társadalmi támogatást szerezve követelték a politikai felelősségre vonást és a rendszerszintű változásokat.

A bírálói által évek óta autoriter vezetéssel vádolt Vučić a mostani választási vereséggel politikai pályafutásának legsúlyosabb kudarcát szenvedte el. Az eredmény egyben a szerb társadalom egyértelmű jelzése arra vonatkozóan, hogy gyökeres változást kíván az ország irányításában.

A diákmozgalomból kinőtt politikai erő győzelme történelmi jelentőségű fordulatot jelent a szerb demokrácia szempontjából, és az egész nyugat-balkáni régióban komoly figyelmet keltett.

Forrás: Reuters

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