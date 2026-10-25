Aleksandar Vucic elismerte vereségét

Aleksandar Vučić szerb elnök elismerte vereségét a vasárnapi parlamenti választáson a diákok által vezetett tiltakozó mozgalommal szemben.
A rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte:
- az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista 135-140,
- míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.
- tette hozzá.
Az Egyetemista Lista mintegy 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott. Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség három, az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) pedig egy-egy mandátumot szerezhetett.
Ezek az adatok még nem véglegesek.
A szerb politika meghatározó alakja, aki több mint egy évtizede irányítja az országot – előbb miniszterelnökként, majd államfőként –, a választási eredmények közzététele után kénytelen volt elismerni, hogy pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) elveszítette parlamenti többségét.
A vereséget az az ellenzéki erő mérte rá, amely a diáktüntetésekből nőtt ki, és hónapokon át tartó tömeges utcai megmozdulásokkal rázta meg a szerb belpolitikát.
A tiltakozáshullám a 2024. novemberi újvidéki vasúti tragédia után indult el, amikor az állomás előtetőjének leomlása több ember halálát okozta. A diákok az esetet a kormányzati korrupció és hanyagság jelképeként értelmezték, majd széles társadalmi támogatást szerezve követelték a politikai felelősségre vonást és a rendszerszintű változásokat.
A bírálói által évek óta autoriter vezetéssel vádolt Vučić a mostani választási vereséggel politikai pályafutásának legsúlyosabb kudarcát szenvedte el. Az eredmény egyben a szerb társadalom egyértelmű jelzése arra vonatkozóan, hogy gyökeres változást kíván az ország irányításában.
A diákmozgalomból kinőtt politikai erő győzelme történelmi jelentőségű fordulatot jelent a szerb demokrácia szempontjából, és az egész nyugat-balkáni régióban komoly figyelmet keltett.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Samir Jordamovic/Anadolu via Getty Images
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