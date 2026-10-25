Bekövetkezhet az, amitől sokan tartottak: megkezdődött a jogi csata egy szenátusi választás kapcsán

Az amerikai igazságügyi tárca pénteken keresetet nyújtott be az alaszkai szenátusi választási eredmények hitelesítésének megakadályozására arra az esetre, ha a hivatalban lévő republikánus jelölt szoros vereséget szenvedne. Todd Blanche (képünkön) szövetségi főügyész vasárnap ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogi lépéssel nem a választási eredmények felülírása a céljuk.

Az elnök semmilyen formában nem próbálja átvenni az irányítást egy állami választás felett

– jelentette ki Blanche a CNN műsorában, hozzátéve, hogy nem készítenek elő terepet egy ilyen forgatókönyvhöz. A tárca álláspontja szerint a kereset benyújtását az indokolja, hogy a szavazólapon két szinte azonos nevű republikánus jelölt szerepel, a hivatalban lévő Dan S. Sullivan szenátor és kihívója, Dan J. Sullivan Jr. Blanche szerint utóbbi kizárólag a választók megtévesztése érdekében indult el, amit Dan J. Sullivan korábbi nyilatkozataiban tagadott.

Az alaszkai per nem egyedi eset, a Trump-kormányzat ugyanis Kaliforniában is bírósági úton próbálja megakadályozni a levélszavazatok egy részének megszámlálását, emellett harminc államtól, valamint a fővárostól is a teljes választói névjegyzékek kiadását követelte, ám ez utóbbi kísérlet nagyrészt sikertelen maradt. Az ország választási tisztviselői a Reuters értesülései szerint már készülnek a november 3-i félidős választásokat érintő esetleges szövetségi beavatkozásokra, beleértve a jogi eljárásokat és az eredmények hitelesítését akadályozó vitákat.

Blanche nem kívánta kommentálni, hogy Trump személyesen utasította-e a kereset benyújtására, jóllehet az elnök maga nyilatkozta, hogy így történt. Trump vasárnap ismét szóba hozta az alaszkai ügyet, és azzal vádolta a demokratákat, hogy ők állnak Dan J. Sullivan kampánya mögött.

Nagyon tisztességtelenné tették a helyzetet, és szerintem ez törvénytelen, mert igazságtalan

– mondta újságíróknak, hozzátéve, hogy a szavazás során méltányosságot követelnek.

A bírálók – köztük demokrata párti és egyes republikánus választási tisztviselők – a lépést a szövetségi túlterjeszkedés mintázatába illeszkedőnek tartják. Adam Schiff kaliforniai demokrata szenátor az NBC vasárnapi műsorában úgy fogalmazott, az, hogy az Igazságügyi Minisztérium hajlandó a nevét adni egy ilyen keresethez, jól jelzi, milyen messzire lennének képesek elmenni a választás után az eredmények megtámadásában.

Forrás: Reuters

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