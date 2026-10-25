Egy hónapnyi terelés után csak bevallotta Elon Musk, hogy mi történt az ukrajnai Starlinkkel

A Starlink használati feltételei változatlanok maradtak: ez egy polgári rendszer, nem pedig gyilkolásra szolgáló eszköz. E feltételek bármilyen megsértése a szolgáltatás megszüntetését vonja maga után
- írta Musk szombaton az X közösségi oldalon közzétett üzenetében.
Hozzátette, hogy a Starlink továbbra is "döntő fontosságú Ukrajna védelme szempontjából", mivel ez az egyetlen rendszer, amelyet - legalábbis egyelőre - nem lehet zavarni vagy megsemmisíteni. "Ha a Starlinket kikapcsolnák, az ukrán frontvonal azonnal összeomlana" - hangsúlyozta egy másik üzenetében.
Bár Elon Musk az orosz invázió óta 2022-ben többször is megváltoztatta álláspontját az ukrajnai helyzetről, mindig azt állította, hogy bármilyen működési zavarért az amerikai kormány felelős, nem pedig a SpaceX nevű vállalata.
Kijev az orosz rakétás és drónos támadások elleni védekezésében a Starlink polgári műholdas kommunikációs rendszerre, valamint annak katonai változatára, a Starshieldre támaszkodik. Ukrajna már több napja panaszkodott arra, hogy a Starlink-terminálok sebességét korlátozzák.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy ezek a korlátozások Washingtontól származnak, és hogy több alkalommal sem kaptak figyelmeztetést az orosz rakéták érkezésére, mielőtt azok becsapódtak volna.
A Fehér Ház és Elon Musk, akinek SpaceX nevű cége üzemelteti a Starlinket, korábban egyaránt cáfolták, hogy ők állnának a műholdas rendszer korlátozásának hátterében, szombaton viszont minden jel szerint újra teljes kapacitáson kezdett működni a rendszer. A lépés egyébként az európai NATO-tagállamokat is megrémítette, hiszen azt jelzi, hogy Washington bármikor távolról "lekapcsolhatja" a haditechnikát.
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