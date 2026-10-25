13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Egy hónapnyi terelés után csak bevallotta Elon Musk, hogy mi történt az ukrajnai Starlinkkel
Globál

Egy hónapnyi terelés után csak bevallotta Elon Musk, hogy mi történt az ukrajnai Starlinkkel

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai milliárdos, Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy megsértette a Starlink használati feltételeit, miután a Washingtonnal fennálló feszültségek miatt több napon át korlátozták a szolgáltatás sebességét.

A Starlink használati feltételei változatlanok maradtak: ez egy polgári rendszer, nem pedig gyilkolásra szolgáló eszköz. E feltételek bármilyen megsértése a szolgáltatás megszüntetését vonja maga után

- írta Musk szombaton az X közösségi oldalon közzétett üzenetében.

Hozzátette, hogy a Starlink továbbra is "döntő fontosságú Ukrajna védelme szempontjából", mivel ez az egyetlen rendszer, amelyet - legalábbis egyelőre - nem lehet zavarni vagy megsemmisíteni. "Ha a Starlinket kikapcsolnák, az ukrán frontvonal azonnal összeomlana" - hangsúlyozta egy másik üzenetében.

Bár Elon Musk az orosz invázió óta 2022-ben többször is megváltoztatta álláspontját az ukrajnai helyzetről, mindig azt állította, hogy bármilyen működési zavarért az amerikai kormány felelős, nem pedig a SpaceX nevű vállalata.

Még több Globál

Masszív dróntámadás indult Oroszország ellen, úgy fest, visszakapták az ukránok az egyik legfontosabb fegyverüket - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

Kilenc év után távozhat Szerbia éléről Vučić: megkezdődtek a választások

Szivárognak a felvételek: pusztító dróntámadás érte az orosz határvárost

Kijev az orosz rakétás és drónos támadások elleni védekezésében a Starlink polgári műholdas kommunikációs rendszerre, valamint annak katonai változatára, a Starshieldre támaszkodik. Ukrajna már több napja panaszkodott arra, hogy a Starlink-terminálok sebességét korlátozzák.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy ezek a korlátozások Washingtontól származnak, és hogy több alkalommal sem kaptak figyelmeztetést az orosz rakéták érkezésére, mielőtt azok becsapódtak volna.

A Fehér Ház és Elon Musk, akinek SpaceX nevű cége üzemelteti a Starlinket, korábban egyaránt cáfolták, hogy ők állnának a műholdas rendszer korlátozásának hátterében, szombaton viszont minden jel szerint újra teljes kapacitáson kezdett működni a rendszer. A lépés egyébként az európai NATO-tagállamokat is megrémítette, hiszen azt jelzi, hogy Washington bármikor távolról "lekapcsolhatja" a haditechnikát.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív dróntámadás indult Oroszország ellen, úgy fest, visszakapták az ukránok az egyik legfontosabb fegyverüket - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

Fontos bejelentést tett Zelenszkij és köszönetet mondott Trumpnak is

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nem várta meg a nagy napot Trump: máris meghozta a döntést a sorsdöntő választás kapcsán
Válaszút előtt a kontinens legnagyobb hatalma – Felkerül Donald Trump koronájára a legékesebb gyémánt?
Megjelent egy térkép: ezek Putyin valódi célpontjai – Hatalmas területet szállnának meg az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility