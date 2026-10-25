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Exit Poll: a hivatalban lévő államfő szerezte a legtöbb szavazatot a bolgár elnökválasztáson, de második fordulót kell tartani

MTI
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Második fordulóban dől el, ki lesz Bulgária elnöke, mivel a vasárnapi első fordulóban egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok több mint felét. Az Alpha Research exit poll-felmérése szerint a hivatalban lévő államfő, Ilijana Jotova végzett az élen a voksok 35,3 százalékával. Szorosan mögötte a legfőbb kihívója, Andrej Gjurov korábbi kormányfő következik 32,4 százalékkal. A harmadik helyen a nacionalista Kosztadin Kosztadonov zárt, aki a szavazatok 12,6 százalékát kaphatta.

A hivatalban lévő Ilijana Jotova bolgár államfő szerezte az exit poll-felmérések szerint a legtöbb szavazatot a vasárnap Bulgáriában tartott elnökválasztás első fordulójában, de mivel nem kapta meg a voksok több mint felét,

második fordulót kell tartani.

Az urnazárás után ismertetett, a választóhelyiségeket elhagyók körében az Alpha Research közvéleménykutató cég által végzett exit poll-felmérések szerint Jotova a voksok 35,3 százalékát szerezhette meg, míg legfőbb kihívója, Andrej Gjurov korábbi kormányfő a voksok 32,4 százalékát tudhatja magáénak. Harmadik helyen a nacionalista Kosztadin Kosztadonov végzett, aki a voksok 12,6 százalékát kaphatta.

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