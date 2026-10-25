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Feszült hangulatban zajlik a brazil elnökválasztás, meghosszabbították a voksolást
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Feszült hangulatban zajlik a brazil elnökválasztás, meghosszabbították a voksolást

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Brazíliában vasárnap feszült hangulatban zajlik az elnökválasztás szoros második fordulója, amelyben a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnök és a jobboldali Flávio Bolsonaro szenátor, a korábban elítélt volt elnök, Jair Bolsonaro fia méri össze az erejét. A választás eredménye az egész régió politikai irányvonalát meghatározhatja.

Flávio Bolsonaro a hónap elején meglepetést okozva a szavazatok 47 százalékát szerezte meg az első fordulóban, ezzel megelőzte a 45 százalékon végző Lulát. A brazil választási történelemben eddig még nem volt példa arra, hogy az első fordulót a második helyen záró jelölt nyerje meg az elnökséget. A szenátor első fordulós győzelme – az üzletbarát reformok iránti várakozásoknak köszönhetően – a brazil piacokat és az ország valutáját is felpörgette.

A voksolás körül komoly feszültségek alakultak ki

Lula kampánycsapata kilenc államban kérte a szavazás meghosszabbítását arra hivatkozva, hogy a hatóságok csökkentették a tömegközlekedési kapacitásokat. Cristiano Zanin, a legfelsőbb bíróság bírája végül helyt adott a kérelemnek, és két órával meghosszabbította a szavazást. Lula egyik fellegvárában, Bahia államban letartóztatási parancsot adtak ki Salvador város egyik közlekedési vezetője ellen, mert a gyanú szerint szándékosan csökkentette az autóbuszflottát.

A választási kampányt az amerikai beavatkozás vádja is beárnyékolta. A Reuters szombaton hozta nyilvánosságra, hogy Donald Trump külügyminisztériumában kampány folyt a Bolsonaro család hatalomba való visszasegítéséért. Washington tagadja a beavatkozást, Trump pedig nyilvánosan nem kívánt egyik jelölt mellett sem kiállni. Az amerikai elnök 2025-ben 50 százalékos vámot vetett ki Brazíliára, amit kifejezetten Jair Bolsonaro tárgyalásához kötött, majd idén további kereskedelmi szankciókat léptetett életbe.

Bolsonaro győzelme a régió jobboldali hullámát erősítené, és közelebb hozná Brazíliát az Egyesült Államokhoz.

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A 45 éves szenátor a megélhetési költségekre és a közbiztonságra helyezte a hangsúlyt a kampányában. Ígéretei között szerepelt a maximális biztonságú börtönök létesítése, a súlyos szexuális bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrálása, valamint apja szabadon bocsátása megválasztása esetén. Lula ezzel szemben a választást a régió konzervatív fordulata elleni fellépésként pozicionálta, a Trumphoz fűződő Bolsonaro-kapcsolatokat pedig a választás befolyásolási kísérleteként értékelte.

A közvélemény-kutatások fej-fej melletti küzdelmet jeleznek. A kongresszusi választásokon a Liberális Párt és más jobboldali politikusok megerősödtek, ami Bolsonaro esetleges győzelme esetén megkönnyítené a kormányzást, Lula újraválasztása esetén viszont jelentősen megnehezítené azt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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