Földrengés volt Afganisztánban

Vasárnap 5,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg Afganisztán Hindukus régióját az Európai–Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) mérései szerint.

A központ a földrengés magnitúdóját kezdetben 5,8-asra becsülte, majd ezt később 5,2-re módosította. A rengés fészke 110 kilométeres mélységben volt.

Az afganisztáni Hindukus térsége az eurázsiai és az indiai kőzetlemez ütközési zónájában fekszik, ezért a régióban rendszeresen fordulnak elő földrengések.

Forrás: Reuters

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