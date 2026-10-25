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Földrengés volt Afganisztánban
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Földrengés volt Afganisztánban

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Vasárnap 5,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg Afganisztán Hindukus régióját az Európai–Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) mérései szerint.

A központ a földrengés magnitúdóját kezdetben 5,8-asra becsülte, majd ezt később 5,2-re módosította. A rengés fészke 110 kilométeres mélységben volt.

Az afganisztáni Hindukus térsége az eurázsiai és az indiai kőzetlemez ütközési zónájában fekszik, ezért a régióban rendszeresen fordulnak elő földrengések.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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