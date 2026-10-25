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Itt a pontos dátum: napokon belül újraindulhatnak az orosz-ukrán béketárgyalások
Globál

Itt a pontos dátum: napokon belül újraindulhatnak az orosz-ukrán béketárgyalások

MTI
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Oroszország november 4. után készen áll az orosz-amerikai ukrán háromoldalú tárgyalások újrafelvételére - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi műsorában.

Most a következő határidő november 4., a mi nagy ünnepünk. Ezt követően készek leszünk a tárgyalások folytatására"

- hangoztatta Usakov. A Kreml tisztségviselője az orosz nemzeti egység napjára utalt, amelyet az idén egy nappal előznek meg az egyesült államokbeli félidős törvényhozási választások.

Usakov emlékeztetett arra, hogy Moszkva az újrafelvételre már a szeptember 18. és 20. közötti parlamenti választások után is készen állt, ám Ukrajna meghiúsította ezt azzal, hogy éppen ezekre a napokra időzítette a legtömegesebb dróntámadásait.

Elismerte, hogy a rendezésről Európával is párbeszédet kell folytatni.

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Nem elég csak Kijevvel tárgyalni, egész Európával is tárgyalni kell, amely maradéktalanul támogatja Kijevet, és lehet, hogy éppen Európa álláspontja játssza itt kulcsszerepet"

- fogalmazott. Arra a kérdésre válaszolva, hogy vajon az amerikai kormány rá tudja-e venni Volodimir Zelenszkijt a béke megkötéséhez Moszkva szerint szükséges feltételek elfogadására, miután Donald Trump amerikai elnök bírálta az ukránt, Usakov kijelentette:

Már korábban, az anchorage-i találkozó után is az volt a benyomás, hogy az amerikai kormány képes ilyesmit diktálni, és rákényszeríteni Kijevet a végrehajtásra".

Közölte, hogy már megkezdődött az orosz, az amerikai és a kínai elnöknek az Ázsiai- és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) sencseni csúcsértekezlete alkalmából megtartandó hármas találkozójának előkészítése.

Usakov nem zárta ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Trump külön is beszél majd egymással, de erről egyelőre nem kezdődött egyeztetés.

Usakov szerint Putyin attól teszi függővé részvételét a G20 országcsoport december 14-15-i miami csúcstalálkozóján, hogy milyen eredménye lesz a november 18-19-i APEC-csúcsnak.

Megerősítette, hogy az orosz elnök meghívást kapott a floridai rendezvényre.

Címlapkép forrása: EU

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