Kiadták a figyelmeztetést a kutatók: összeomlás fenyegeti a tengeri élővilág negyedének otthont adó zátonyokat

A kutatás 127 trópusi és szubtrópusi tengeri ökorégió korallzátony-ökoszisztémáját mérte fel. A vizsgálat kiterjedt a világ legnagyobb és legváltozatosabb élővilágú zátonyrendszereire, köztük az ausztrál Nagy-korallzátonyra, a délkelet-ázsiai Korallháromszögre, a közép-amerikai Mezoamerikai-zátonygátra és a Vörös-tengerre. A 17 ausztráliai korallzátony-ökoszisztéma mindegyike kritikusan veszélyeztetett minősítést kapott, mivel a jövőbeli klímamodellek fokozódó tengeri hőstresszt és tömeges korallfehéredést vetítenek előre.
A kutatók az éghajlatváltozás okozta óceánmelegedést azonosították a korallzátonyokat fenyegető legsúlyosabb és legkiterjedtebb veszélyforrásként. Az egyre gyakrabban előforduló tengeri hőhullámok tömeges korallfehéredést és nagymértékű pusztulást váltanak ki,
ami példátlan nyomás alá helyezi ezeket az ökoszisztémákat.
Az értékelést tudományosan vezető Mishal Gudka, a Melbourne-i Egyetem kutatója elmondta, hogy a kockázat jelentős része jóslatokon alapul, ezért jelenleg még nyitva áll egy kritikus időablak a természet- és klímavédelmi intézkedések fokozására. Hozzátette, a korallzátonyok a pusztító fehéredési hullámok után is figyelemre méltó regenerálódási képességről tettek tanúbizonyságot, vagyis a jövőben is fennmaradhatnak ellenállóbb zátonyok, ehhez azonban a lehető leghatározottabb fellépésre van szükség.
Az ausztráliai zátonyok felmérését irányító Ben Fitzpatrick, a Nyugat-ausztráliai Egyetem munkatársa rámutatott, hogy habár a korallzátonyok kedvezően reagálnak a helyi védelmi intézkedésekre, ezeket a pozitív hatásokat mindinkább felülírja a globális klímaváltozás. Véleménye szerint a helyi védelem megerősítése és a gyors dekarbonizáció együtt még elkerülhetővé tenné a katasztrófát, ám a cselekvésre rendelkezésre álló idő rendkívül gyorsan fogy.
A korallzátonyok ugyan az óceán fenekének kevesebb mint egy százalékát foglalják el, mégis a tengeri fajok mintegy negyedének biztosítanak élőhelyet, emellett halászati, turisztikai és partvédelmi szempontból is kulcsfontosságúak világszerte.
Az ökoszisztéma összeomlása akkor következik be, amikor a zátonyépítő keménykorallok helyét túlnyomórészt algák, törmelékek és más szervezetek veszik át, ami gyökeresen megváltoztatja az élőhely szerkezetét. A friss eredmények összhangban vannak az IUCN Veszélyeztetett Fajok Vörös Listájának legújabb felülvizsgálatával is, amely a 892 zátonyépítő korallfaj 44 százalékát sorolta a kihalással fenyegetett kategóriába.
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