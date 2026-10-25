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Közel a politikai földindulás: a németek szerint nem húzza ki végig Merz
Globál

Közel a politikai földindulás: a németek szerint nem húzza ki végig Merz

MTI
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A németek többsége nem hisz abban, hogy Friedrich Merz kancellár kormánya kitölti a ciklust. A YouGov által a dpa megbízásából készített felmérés szerint a megkérdezettek mindössze 23 százaléka gondolja úgy, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciója a 2029 elején esedékes Bundestag-választásig hivatalban marad. A válaszadók 13 százaléka még idén, 44 százaléka pedig a következő egy-két évben várja a koalíció felbomlását, amelyet a reformok, a költségvetés, valamint az AfD-hez és a Baloldalhoz való viszony körüli viták is terhelnek. A bizalom a kormánypártok saját szavazói körében is gyengül, hiszen az uniópártok támogatóinak 53, az SPD híveinek 46 százaléka tartja valószínűnek az idő előtti szakítást. Franziska Hoppermann, a CDU főtitkára ugyanakkor úgy véli, hogy a koalíció 2029-ig kitart, mert mindenki tisztában van a felelősségével.

A németek alig negyede számol azzal a YouGov közvéleménykutató-intézet vasárnap közzétett felmérése szerint, hogy az uniópártok (CDU/CSU) és a szociáldemokraták (SPD) koalíciós kormánya képes lesz fennmaradni a 2029 elején esedékes szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásokig.

A dpa hírügynökség megbízásából elkészített felmérésben 2202 német választópolgárt kérdeztek meg. Mindössze 23 százalékuk mondta azt, hogy a kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellár vezette kormány képes lesz hivatalban maradni a mostani parlamenti ciklus végéig. A megkérdezettek 13 százaléka emellett úgy vélekedett, hogy a koalíció, amelyet súlyosan terhelnek a reformok, a költségvetés, valamint a Baloldal (Die Linke) populista és az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali pártokhoz való viszonyulás körül kialakult viták, még az idén felbomlik. A válaszadók 44 százaléka pedig azzal számol, hogy ez már a következő egy-két évben megtörténhet, míg 20 százalék nem nyilatkozott.

Emellett a koalíciós pártok választóinak táborában is csökken a kormányzati együttműködés iránti bizalom. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) támogatóinak 53 százaléka tartja valószínűnek a koalíció idő előtti felbomlását, míg 32 százalékuk számol annak fennmaradásával 2029-ig. Az SPD szavazói körében ez az arány 46, illetve 34 százalék.

Franziska Hoppermann, a CDU főtitkára ugyanakkor nem gondolja, hogy a jelenlegi koalíció felbomlana 2029 előtt. A müncheni Abendzeitung című lapban igennel válaszolt egy arra vonatkozó kérdésre, hogy a koalíció kitart-e 2029-ig. Úgy fogalmazott, hogy "mindenki tudatában van a felelősségének".

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Az utóbbi 20 évben nem történt jelentős reform a szociális állam területén, a költségvetési helyzet feszült, a biztonságpolitikai helyzet pedig nehéz - sorolta. Pozitívumként említette azonban, hogy felfelé módosították a gazdasági előrejelzést.

Tehát amit teszünk, annak van hatása

- hangsúlyozta a CDU-politikus.

Címlapkép forrása: EU

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