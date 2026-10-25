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Lezárult a feszült választás Szerbiában: sokan járultak az urnákhoz
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Lezárult a feszült választás Szerbiában: sokan járultak az urnákhoz

MTI
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Lezárult az előrehozott parlamenti választás Szerbiában, ahol vasárnap este 8 órakor bezártak a szavazóhelyiségek. A Köztársasági Választási Bizottság adatai szerint 18 óráig a választásra jogosultak 64,89 százaléka szavazott, ami jóval meghaladja a 2023 decemberi választáson mért 51,93 százalékot. Az Ipsos és a CeSID becslése szerint 19 óráig a részvétel már elérte a 67,6 százalékot. A választási bizottság elnöke szerint a voksolás a legtöbb helyen rendben zajlott, a megfigyelők ugyanakkor számos szabálytalanságot jeleztek, köztük a választókra gyakorolt nyomást és munkájuk akadályozását.

Befejeződött az előrehozott parlamenti választás Szerbiában, vasárnap 20 órakor bezártak a szavazóhelyiségek. A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) adatai szerint 18 óráig a választásra jogosultak 64,89 százaléka adta le voksát, míg az Ipsos közvélemény-kutató és a CeSID választásmegfigyelő szervezet becslése szerint 19 óráig 67,6 százalékos volt a részvétel.

A részvétel jelentősen meghaladta a legutóbbi, 2023 decemberében tartott parlamenti választáson mért adatokat.

Akkor 18 óráig a választópolgárok 51,93 százaléka járult az urnákhoz.

A RIK elnöke szerint a szavazás a legtöbb helyen rendben zajlott, a kisebb szabálytalanságokat a helyi választási bizottságok megoldották. A szavazóhelyiségeken kívül történt incidensek ügyében a rendőrség és az ügyészség illetékes - közölte.

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A választásmegfigyelő szervezetek ugyanakkor számos szabálytalanságról számoltak be, köztük a szavazólapok lefényképezéséről, a választókra gyakorolt nyomásról, valamint arról, hogy egyes helyeken akadályozták a megfigyelők munkáját.

Címlapkép forrása: Aleksandar Jovicic/NurPhoto via Getty Images

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