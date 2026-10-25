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Masszív dróntámadás indult Oroszország ellen, úgy fest, visszakapták az ukránok az egyik legfontosabb fegyverüket - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Globál

Masszív dróntámadás indult Oroszország ellen, úgy fest, visszakapták az ukránok az egyik legfontosabb fegyverüket - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

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Orosz és ukrán jelentések szerint is komoly dróntámadás érte az Ukrajnával határos Belgorod megyét. Kijev szombat este jelezte, hogy néhány napos kiesés után ismét gond nélkül működik a Starlink rendszer, amelyet sokak szerint azért korlátozott Washington, hogy az ukránok ne tudják az orosz energetikai infrastruktúrát támadni. A fronton továbbra is Zaporizzsja környékén, illetve a donbaszi Kramatorszktól délre a legforróbb a helyzet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Masszív dróntámadás indult Oroszország ellen, úgy fest, visszakapták az ukránok az egyik legfontosabb fegyverüket - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

Orosz és ukrán jelentések szerint is komoly dróntámadás érte az Ukrajnával határos Belgorod megyét. Kijev szombat este jelezte, hogy néhány napos kiesés után ismét gond nélkül működik a Starlink rendszer, amelyet sokak szerint azért korlátozott Washington, hogy az ukránok ne tudják az orosz energetikai infrastruktúrát támadni. A fronton továbbra is Zaporizzsja környékén, illetve a donbaszi Kramatorszktól délre a legforróbb a helyzet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

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