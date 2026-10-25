Megkezdődött az elnökválasztás második fordulója Brazíliában

Brazíliában megkezdődött vasárnap az elnökválasztás második fordulója. A szavazásra jogosultak a leköszönő baloldali elnök, Luiz Inácio Lula da Silva államfőre vagy Flávio Bolsonaro konzervatív szenátorra voksolhatnak.

Mintegy 160 millió szavazásra jogosult van Latin-Amerika legnagyobb országában.

Az első fordulóban a hivatalban lévő államfő, Lula a szavazatok 45 százalékával, míg Bolsonaro a voksoknak mintegy 47 százalékával jutott tovább a második fordulóba.

A kampány meghatározó témái a megélhetési költségek, a korrupció és a közbiztonság voltak.