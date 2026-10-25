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Megrohamozták az urnákat a déli szomszédunknál: kétszer annyian szavaztak délelőtt, mint legutóbb
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Megrohamozták az urnákat a déli szomszédunknál: kétszer annyian szavaztak délelőtt, mint legutóbb

MTI
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Reggel hétkor megnyíltak az urnák a szerbiai előrehozott választásokon. Az eddig befutott adatok szerint rekordszámú választásra jogosult adta eddig le a voksát.

A választásra jogosultak 19,72 százaléka adta le a szavazatát vasárnap délelőtt tíz óráig

Szerbiában a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hivatalos adatai szerint. A legutóbbi, 2023. december 17-i parlamenti választáson ugyanebben az időpontban 9,94 százalékos volt a részvétel. Az előrehozott parlamenti választáson már kora reggel hosszú sorok alakultak ki több szavazóhelyiségnél, valamint a Koszovóból Szerbiába vezető határátkelőkön.

Vladimir Dimitrijevic, a RIK elnöke első sajtótájékoztatóján közölte, hogy a szavazóhelyiségek többsége időben, reggel hét órakor megnyílt, néhány helyen azonban a választók nagy száma, illetve a szavazatszámláló bizottságok előkészületei miatt kisebb késés volt.

A 250 tagú szerb parlament összetételéről 6 451 292 választópolgár dönthet, és 18 választási lista közül választhat. Országszerte 8392 szavazóhelyiséget alakítottak ki, amelyek este nyolc óráig tartanak nyitva.

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Címlapkép forrása: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

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