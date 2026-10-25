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Megszólalt Zelenszkij: újra teljes kapacitással működik a létfontosságú védelmi rendszer
Globál

Megszólalt Zelenszkij: újra teljes kapacitással működik a létfontosságú védelmi rendszer

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Washington teljes mértékben helyreállította az orosz ballisztikusrakéta-csapásokra vonatkozó korai előrejelzések továbbítását Kijevnek, miután az elmúlt időszakban fennakadások voltak ezen a téren.

Az ukrán államfő a TSN televíziós csatornának nyilatkozva elmondta, hogy az előrejelzések kulcsfontosságúak az ország légvédelmének működéséhez, mivel ezek teszik lehetővé a lakosság és az infrastruktúra időben történő védelmét az orosz rakétatámadásokkal szemben.

Zelenszkij emellett arról is beszámolt, hogy a SpaceX Starshield műholdas internetszolgáltatása szombat hajnal óta újra teljes kapacitással működik, akár 420 kilométer/órás sebességgel. A rendszert október elején korlátozták, miután Washington diplomáciai nyomást gyakorolt Kijevre. A Starshield a Starlink katonai célú változata, amelyet az ukrán fegyveres erők a harctéri kommunikáció során használnak.

A műholdas internet lassítása és a rakéta-előrejelzések szüneteltetése egyaránt arra utalt, hogy

az Egyesült Államok eszközként használta e szolgáltatásokat az Ukrajnára kifejtett nyomásgyakorlás során.

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Az elnök szavai szerint mindkét korlátozást feloldották.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Olga Ivashchenko/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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