Megszólalt Zelenszkij: újra teljes kapacitással működik a létfontosságú védelmi rendszer

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Washington teljes mértékben helyreállította az orosz ballisztikusrakéta-csapásokra vonatkozó korai előrejelzések továbbítását Kijevnek, miután az elmúlt időszakban fennakadások voltak ezen a téren.

Az ukrán államfő a TSN televíziós csatornának nyilatkozva elmondta, hogy az előrejelzések kulcsfontosságúak az ország légvédelmének működéséhez, mivel ezek teszik lehetővé a lakosság és az infrastruktúra időben történő védelmét az orosz rakétatámadásokkal szemben.

Zelenszkij emellett arról is beszámolt, hogy a SpaceX Starshield műholdas internetszolgáltatása szombat hajnal óta újra teljes kapacitással működik, akár 420 kilométer/órás sebességgel. A rendszert október elején korlátozták, miután Washington diplomáciai nyomást gyakorolt Kijevre. A Starshield a Starlink katonai célú változata, amelyet az ukrán fegyveres erők a harctéri kommunikáció során használnak.

A műholdas internet lassítása és a rakéta-előrejelzések szüneteltetése egyaránt arra utalt, hogy

az Egyesült Államok eszközként használta e szolgáltatásokat az Ukrajnára kifejtett nyomásgyakorlás során.

Az elnök szavai szerint mindkét korlátozást feloldották.

Forrás: Reuters

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