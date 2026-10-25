Műveletet indított az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg műveletet indított a ciszjordániai Hebronban, és ennek során kitelepített mintegy 250 palesztin családot abból a lakónegyedből, amelyben az izraeli katonák elleni minapi lőfegyveres merénylet elkövetői éltek - jelentette vasárnap az izraeli média.

A hadművelet elsősorban Hebron legsűrűbben lakott, Ain Dir Baha és al-Dzsalda nevű negyedeire összpontosít.

A Háárec című izraeli lapnak Kaled al-Kavaszmi hebroni alpolgármester azt mondta, hogy a családok csak a legszükségesebb holmijaikat vihették magukkal.

Többen az önkormányzat által megnyitott fogadóközpontba mentek, mások rokonaiknál kaptak szállást. A hadsereg eközben megkezdte épületek lerombolását a két szóban forgó negyedben. A hadsereg tájékoztatása szerint a katonák átkutatják a várost, terrorcselekményekben részt vevő emberek és fegyverek után kutatnak.

A lakosok kizárólag engedéllyel, három kijelölt kijárat valamelyikén hagyhatják el a katonai műveleti területet, illetve térhetnek vissza oda.

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