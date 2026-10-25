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Nem várta meg a nagy napot Trump: máris meghozta a döntést a sorsdöntő választás kapcsán
Globál

Nem várta meg a nagy napot Trump: máris meghozta a döntést a sorsdöntő választás kapcsán

MTI
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Donald Trump amerikai elnök és felesége szombaton leadta szavazócéduláját tíz nappal a november 3-án esedékes félidős választások előtt egy floridai szavazókörben.

Az elnök és Melania Trump együtt érkezett a Palm Beach-i szavazókörükbe, miután az elnök a reggelt a közeli golfpályáján töltötte.

A szavazás után a korrupciót firtató újságírói kérdésre az elnök azt hangoztatta, hogy a republikánusok „állják a sarat” a korrupcióval szemben.

Az igazi korrupció a demokrata korrupció

– tette hozzá a mar-a-lagói rezidenciájához közel fekvő Palm Beachben lévő szavazókörben.

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Egy Iránnal kapcsolatos kérdésre az elnök kijelentette:

Lehet, hogy be tudom fejezni. Az is lehet, hogy üzletet kötök, de nem vagyok bizonyos. Mindenképpen győzünk.

Melania Trumptól, aki a héten közreműködött az orosz megszállás alatt lévő, háború pusztította dél-ukrajnai Oleski városban kihirdetendő tűzszünetben, hogy humanitárius segítséget juttathassanak a városba és kimenekíthessék a polgári személyeket, azt kérdezték, elképzelhető-e, hogy Ukrajnába utazik.

Meglátjuk

– mondta a riportereknek.

Floridában Trump Byron Donalds republikánus képviselőt és Ashley Moody republikánus szenátort, a jelenlegi külügyminiszter Marco Rubio utódját támogatja.

Trump, aki 2020-ban végig tagadta a választási vereségét és alaptalanul tömeges csalással vádaskodott, szombaton ismét hasonló húrokat pengetett, azt állítva, hogy érvénytelen szavazólapok vannak a demokrata párti többségű Los Angelesben.

Tíz nappal a félidős választások előtt a közvélemény-kutatások szerint a republikánusok elveszíthetik a képviselőházi, de akár szenátusi többségüket is.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

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