Sarokba szorítja Donald Trump a világ egyik legerősebb hatalmát: újraéled a szövetség, amely három kontinenst olvaszt magába

Visszatérő párbeszéd
A Quad vagy Négyes (Quadrilateral Security Dialogue – Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd) létrejötte még a 2004-es nagy indiai-óceáni földrengésre és az azt követő pusztító szökőárra vezethető vissza, azóta több fordulat is bekövetkezett az együttműködésben. A tetszhalottnak tűnő (valójában csak alacsonyabb hatásfokkal működő) informális csoportosulásba most visszatérhet az élet, méghozzá az Egyesült Államok szándékából. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy a négy hatalom vezetői két év után először találkozhatnak novemberben. Utoljára ilyenre még Joe Biden elnöksége idején került sor 2024 végén. Sok még a nyitott kérdés, a megbeszélésre valószínűleg akkor kerülhet sor, amikor a Quad az ASEAN-nal (Association of Southeast Asian Nations – Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) ülésezik a Fülöp-szigeteken.
Most már megállapodtunk abban, hogy meg fogjuk csinálni, Manilában, az ASEAN konferencián fogjuk megtenni. Még nincs konkrét dátumunk, de ez meg fog történni, és nagyon lelkesek vagyunk miatta
– jelentette ki Rubio.
A legfelsőbb szintű találkozó fontos lépést jelenthet a hatalmi együttműködések összefésülésében. Korábban is voltak egyeztetések a Quad, vagy Négyes tagjai között, de ezek alacsonyabb, miniszteri szintű találkozókat jelentettek. Az amerikai kezdeményezés annak fényében is meglepően hat, hogy Trump korábban több alkalommal is negatív véleményt fogalmazott meg a multilaterális kezdeményezésekkel szemben, inkább azt helyezte előtérbe, hogy az egyes érintett államok fordítsanak nagyobb figyelmet és több erőforrást a saját problémáik megoldására. Visszatérően az is felmerült, hogy Amerika szövetségesei elveszíthetik Washington jóindulatát és támogatását. Külön pikantériát ad, hogy az Egyesült Államok 2025-ös nemzetbiztonsági stratégiájában csak egyszer bukkan fel a Quad, akkor az Indiával ápolt kapcsolat fényében. Ezt követően kicsit bővebben is kifejtették a szándékokat a Négyessel kapcsolatban, bár tudatosan homályosan fogalmazva:
…törekedni fogunk, hogy szövetségeseink és partnereink intézkedéseit összhangba hozzuk azzal a közös érdekünkkel, hogy megakadályozzuk bármely egyetlen versenytárs ország túlsúlyának kialakulását
– írja a dokumentum.
Trump welcomes Chinese President Xi Jinping at Joint Base Andrews for the state visit. Xi arrives as China has taken possession of sensitive US F-35 stealth parts diverted to Hong Kong. https://t.co/RDpVicCqnW— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 23, 2026
Trump látványosan inkább a kétoldalú megbeszélések felé fordult a multilaterális egyeztetések helyett, ékes bizonyítéka ennek a tavalyi találkozója Vlagyimir Putyin orosz államfővel Alaszkában, vagy az idei a két személyes egyeztetése Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az Egyesült Államok szövetségesei rendre aggodalmaiknak adtak hangot ezekkel kapcsolatban, mivel az amerikai elnök visszatérően engedékeny hangnemet ütött meg a találkozók előtt, ami felvetette, hogy valamelyik kulcsfontosságú témában – például Ukrajna vagy Tajvan kérdésében – teret enged a tárgyalópartner akaratának. A tárgyalásokat követően azonban nem történt egyik kényes témakörben sem radikális változás, bár akadt olyan hajmeresztő kijelentés, ami még sokkal később is hullámokat vetett – elég itt arra a felvetésre gondolni, hogy Trump fegyvereket adott volna el Kínának.
A Quad-nál a kezdetekben az elsődleges célt a koordinált válasz jelentette, hogy az indiai-óceáni térségben a katasztrófa sújtotta térségbe gyorsan és hatékonyan juttassák el a segítséget. Idővel a kezdeményezés fókusza kibővült, egyre inkább az indo-csendes-óceáni térséget érintő biztonsági kihívások szerepe nőtt meg. Megalakulása 2007-ben volt, ezt az akkori japán miniszterelnök, Abe Sinzó kezdeményezte Ausztrália, India, Japán és az Egyesült Államok részvételével.
Az elképzelés kérészéletűnek bizonyult, egy évvel később Canberra távozott, ezzel lényegében meg is szűnt a négyes közötti koordinált együttműködés.
Másodvirágzás
A következő nagy fejezetre egészen 2017-ig kellett várni, amikor már Donald Trump amerikai elnök első kormányzása idején a Fülöp-szigeteki ASEAN-csúcstalálkozón a felek megállapodtak, hogy feltámasztják a kezdeményezést. A helyzet eddigre lényegesen megváltozott: az elsődleges prioritást Kína térnyerése jelentette, ezzel szemben próbáltak katonai és a politikai erőt felmutatni. Peking a várakozásoknak megfelelően rossz néven vette a kezdeményezést, szerinte egy „ázsiai NATO” épül fel, méghozzá kifejezetten ellene. Ez 2018-as, a szakértők körében végzett felmérés során a legtöbb válaszadó (54 százalék) alapvetően úgy is értékelte a csoportosulást, mint egy „Kína-ellenes védőbástyát”. Ez nem feltétlenül tükröződik a célterületek kijelölésénél, azokban maximum utalások vannak Peking növekvő hatalmára vonatkozóan.
A Quad négy fő pillért határozott meg a politikájában:
- a tengerészeti és transznacionális biztonságot,
- a gazdasági jólétet és a biztonságot,
- a kritikus és feltörekvő technológiákat,
- valamint a humanitárius segítségnyújtást és a vészhelyzeti reagálást.
Öt konkrét kezdeményezést is elindítottak, a kritikus ásványok ellátási láncainak biztosítására, a tengeri területeken zajló folyamatok ellenőrzésére (például a kalózkodás és a csempésztevékenység visszaszorítására), a kikötői infrastruktúra fejlesztésére, a kommunikációs kapcsolatok javítására kifejezetten a tengeralatti kábeles összeköttetésekre tekintettel, és az innovatív mezőgazdasági megoldások terén.
Az amerikai politikai hozzáállás kulcsfontosságú a Négyes működésében, ezt jól példázza a 2025-ös elmaradt csúcs esete. Akkor India adott volna otthont a találkozónak, ám
ez végül nem valósult meg, mivel Újdelhi és Washington között nem volt felhőtlen a kapcsolat.
Az amerikai elnök a beiktatását követően határozott álláspontot vett fel számos hatalommal szemben, vámokat és olajszankciókat rótt ki, ami jelentősen rontotta a diplomáciai együttműködéseket. A legmagasabb szintű találkozót többször is elhalasztották az aggályok miatt, végül teljesen elmaradt – bár külügyminiszteri szinten tovább folytak az egyeztetések. Ebben az évben Ausztrália a házigazda, és ez érzékelhetően lendületet adott a Négyesnek. Májusban állapodtak meg a felek egy 20 milliárd dolláros keretről a kritikus ásványok kiaknázásáról.
A Quad legmagasabb szintű újjáélesztésére irányuló törekvés annak fényében különösen izgalmas, hogy közvetlenül ezt követően az amerikai elnök egy másik jelentős találkozó vehet részt: a várakozások szerint a kínai Sencsenben Oroszország és Kína vezetőjével készítenek elő hármas találkozót. Ez teljesen más színezetet adhat mindkét megbeszélésnek, hiszen számos regionális feszültség között kell lavíroznia az amerikai elnöknek.
Chinese diplomats have publicly threatened to cut off the “filthy head” of Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi, after recent statements she made which suggested that Japan could militarily respond to a Chinese invasion of Taiwan. https://t.co/zh0W3AdHaU— OSINTdefender (@sentdefender) November 15, 2025
Érdemes sorra venni, hogy a Négyes másik három tagja jelenleg milyen konfliktusokkal néz szembe Moszkvával vagy Pekinggel:
- Japán súlyos diplomáciai csatákat vív Kínával és Oroszországgal is. Előbbivel egy óvatlan kijelentés miatt mélyült el a feszültség, utóbbival egy, a második világháború óta rendezetlen területi vita harapódzott el.
- Ausztrália Ukrajna egyik fontos támogatója a háborúban, ami az orosz vezetésnek csípi a szemét, Kínára pedig komoly fenyegetésként tekintenek, ennek a felemelkedő nagyhatalom ad is okot azzal, hogy visszatérően hadihajókkal közelíti meg a kontinensnyi országot.
- India valamelyest kakukktojásnak számít, mivel Újdelhi jó kapcsolatokat ápol az oroszokkal, fontos fegyver- és olajüzletei vannak velük. Ellenben Kínával számos vitájuk van, 2020-ban katonai összecsapásokig fajultak a nézeteltérések a határvonal futása miatt.
Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen témák kerülhetnek elő az APEC-en belüli hármas csúcson, a legtöbbször az ukrajnai háború lezárása és a nukleáris leszerelés merül fel, de vélhetően a kereskedelem is terítékre kerül. Amennyiben ezeknek hinni lehet, akkor a Quad-ot érintő témakörök szinte egyáltalán nem lesznek szóba hozva, így
nem kell az esetleges konfliktushelyzetektől tartaniuk.
Nem elhanyagolható szempont, hogy a vezetői csúcs az ASEAN találkozóján lesz, mivel korábban a délkelet-ázsiai országokat tömörítő csoportosulás potenciális kihívóként tekintett a Négyesre. Az ilyen gesztusok is jelzik, hogy a két szerveződés nem riválisként, hanem inkább partnerként tekint egymásra. A szemléletükben megegyezik, hogy az indo-csendes-óceáni térséget érintő fenyegetésekre kiterjedt, régiókon átívelő biztonsági mátrixot képzelnek el. Erről a 2026 júliusi, külügyminiszteri találkozó alkalmával a Quad közös nyilatkozatot is kiadott, ebben kifejezték a „rendíthetetlen támogatásukat az ASEAN egysége és központi szerepe iránt”.
Az egyik oldalról a Quad némileg váratlan újjáélesztésére irányuló törekvés megnyugtathatja az Egyesült Államok szövetségeseit, mivel
azt az üzenetet hordozza, hogy „nincsenek elfelejtve” a régi szövetségesek sem.
A másik kérdés az, hogy lehet-e a Quadból kihozni valóban szoros szövetséget, amelynek hangsúlyos része a védelmi-biztonsági szegmens. Erre korábban voltak próbálkozások, most sok múlhat azon, hogy Trump miként értékeli majd a találkozót, lesz-e a jövőben az amerikai elnök a motorja a csoport intézményesülésének, és ezt Kína mennyire fogja fenyegető kihívásnak tekinteni.
Címlapkép forrása: Official Navy Page from United States of AmericaMC2 James R. Evans/U.S. Navy via Wikimedia Commons
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