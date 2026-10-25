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Szivárognak a felvételek: pusztító dróntámadás érte az orosz határvárost
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Szivárognak a felvételek: pusztító dróntámadás érte az orosz határvárost

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Ukrán drónraj támadta meg az oroszországi Belgorod városát október 25-én éjjel. Szemtanúk és megfigyelő csatornák beszámolói szerint a csapások fő célpontja a település legnagyobb bevásárlóközpontja, a MegaGRINN volt - jelentette a Kyiv Independent.

A helyi lakosok beszámolói és a közösségi médiában közzétett felvételek szerint a drónok zöme Belgorod belvárosának egyetlen körzetére összpontosult.

A több mint 163 ezer négyzetméteres MegaGRINN komplexumban több mint 200 üzlet, mozi, étterem és szupermarket működik. Az éjszakai támadás idején a létesítmény zárva volt, így vásárlók nem tartózkodtak az épületben.

A Belgorodi terület műveleti törzse megerősítette a tömeges dróncsapás tényét, de konkrét célpontokat nem nevezett meg. A hatóságok közlése szerint a támadásban egy civil életét vesztette, tizennégyen pedig megsebesültek. A keletkezett károk legalább 30 lakóépületet, 35 járművet, négy családi házat, három középületet és nyolc kereskedelmi ingatlant érintettek. A Kyiv Independent a hír megjelenésekor nem tudta független forrásból ellenőrizni ezeket az adatokat.

A szemtanúk által közzétett videókon robbanások, tüzek és a működésbe lépő légvédelem látható a város felett. A műveleti törzs arra szólította fel a lakosságot, hogy maradjanak az épületekben, mivel a támadások folytatódhatnak. Helyi források egy lakópark udvarán keletkezett tűzről is beszámoltak.

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Belgorod mindössze 34 kilométerre fekszik az ukrán határtól és mintegy 70 kilométerre Harkivtól, így az ukrajnai háború kezdete óta rendszeresen érik ukrán csapások. A korábbi támadások főként az energetikai infrastruktúrát és a logisztikai központokat érintették a térségben, köztük az Ozon orosz e-kereskedelmi óriás létesítményeit.

A nagyszabású drónakció mindössze egy nappal azután történt, hogy Ukrajna megerősítette: a Starshield rendszer – a Starlink műholdas internetrendszer katonai változata – ismét teljes kapacitással működik. A rendszer október 14. óta jelentősen korlátozott kapacitással üzemelt, ami súlyosan hátráltatta a dróncsapások koordinálását és az orosz sugárhajtású drónok elleni védekezést.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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