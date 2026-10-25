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Támadás érte az olajmonarchiát, telefonos riasztást kapott a lakosság
Globál

Támadás érte az olajmonarchiát, telefonos riasztást kapott a lakosság

MTI
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Három robbanás hallatszott vasárnap kora reggel a szaúdi fővárosban, Rijádban, amelyet az elmúlt napokban rendszeresen támadtak a jemeni, Irán-barát húszi milicisták.

A hatóságok a lakosoknak telefonon riasztást küldtek, amelyekben "légi fenyegetésre" figyelmeztettek. Egyben felszólították fel őket, hogy keressenek menedéket. A riasztást néhány perccel később feloldották.

A hatóság közölte, hogy lelőttek egy ballisztikus rakétát, amelyet a jemeni húszik indítottak Rijád irányába.

"A légvédelem elfogta és megsemmisítette a húszi terrorista milícia által Rijád felé indított ballisztikus rakétát" - írták az X közösségi oldalon ismertetett üzenetben.

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