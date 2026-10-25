Válaszút előtt a kontinens legnagyobb hatalma – Felkerül Donald Trump koronájára a legékesebb gyémánt?

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Itt a visszavágó Lula és Bolsonaro között, egy csavarral megspékelve. Latin-Amerika legnagyobb és legnépesebb országában, Brazíliában ma tartják az elnökválasztás második fordulóját, három héttel ezelőtt ugyanis egyik jelölt sem szerezte meg a voksok több mint felét. Az október 4-i első fordulóban nem a puccskísérletért elítélt exelnök, Jair Bolsonaro, hanem a helyette induló fia, Flávio végzett az élen a brazil baloldal ikonja, a negyedik ciklusért harcba szálló Lula da Silvával szemben. A verseny rendkívül kiélezett, a megosztó kampány tétje pedig túlmutat Brazília következő négy évén vagy a Bolsonaro klán dinasztiaépítési vágyán: a portugálajkú óriás elhódítása számítana a Donald Trump által támogatott, felívelőben lévő latin-amerikai jobboldal ékkövének, miközben a környezetvédők a "Föld tüdeje" miatt kongatják a vészharangot.

Ki a korruptabb?

A két második fordulós elnökjelölt múlt vasárnap tartott vitáján csak úgy röpködtek a személyeskedő beszólások.

Amikor Flávio Bolsonaro a színpadon arra kérte az ellenfelét, hogy álljon mellé, mert így könnyebben meg tudják beszélni az ellentéteiket, Luiz Inácio "Lula" da Silva ezt úgy utasította vissza, hogy

távolságot kíván tartani a Bolsonaro családtól és a milíciától.

Lula itt azokra a híresztelésekre utalt, melyek szerint a Bolsonaro család szorosan kötődik bizonyos fegyveres milíciákhoz, amelyek évtizedekkel ezelőtt "csak" az önkényes igazságosztó szerepében léptek fel a szegénynegyedekben, azóta viszont kvázi szervezett bűnözői csoportokká váltak és jelentős politikai befolyásra is szert tettek.

Alaposabban meggondolva, talán jobb is, ha távolságot tartok, nehogy ellopják a tárcámat

- kontrázott Lula beszólására az ifjabb Bolsonaro. De a 45 éves politikus másképp is utalt riválisa kikezdhető erkölcsére. Egy ponton felmutatta a tenyerét, amire a "corrupto" (portugálul "korrupt") szót skiccelte fel fekete filccel, majd azt magyarázta, hogy a szóban nem véletlenül áll egymás mellett a "P" és a "T" betű – a PT ugyanis a Lula-féle Munkáspárt (Partido dos Trabalhadores) rövidítése.

El idiota de Bolsonaro Jr se escribió — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) October 19, 2026

Bolsonaro válaszokat követelt a baloldali elnöktől arra, hogy miért nőtt a bűnözés a négyéves ciklusa alatt, majd azt állította, hogy az elítéltek többsége Lulára szavaz. Erre a volt munkásmozgalmár azzal vágott vissza, hogy a 27 év börtönre ítélt idősebb Bolsonaróra célozva kijelentette,

bárcsak 100 százalék [szavazna rám], az apját is beleszámítva.

A Guardian cikke szerint a jobboldali elnökjelölt filces akciója végül a visszájára sülhetett el, ugyanis internetes mém lett abból, hogy az emberek a tenyerükre írták saját foglalkozásukat, és így töltöttek fel képet – mintha Flávio Bolsonaro önmagára, és nem ellenfelére értette volna a korrupt jelzőt.

A szópárbaj után a BBC-nek nyilatkozó politikai elemzők a szakpolitikai vita és az észérvek hiányát emelték ki. Úgy vélik, a puszta személyeskedés nem győzhette meg a bizonytalan szavazókat – akik jókora része az erősen polarizált politikai paletta egyik oldalából sem kér, elvégre egyik kutya, másik eb.

A korrupció árnya egyik oldalt sem kerülte el az utóbbi időszakban:

az egy éve kirobbant Banco Master-ügyben ugyanúgy felmerült a Jair Bolsonarót elítélő főbíró, Alexandre de Moraes, valamint Flávio Bolsonaro neve is. A tízmilliárd dolláros banki csalással vádolt üzletember, Daniel Vorcaro a vádak szerint kapcsolatot ápolhatott de Moraesszel, az ifjabb Bolsonaro pedig több tízmillió dolláros összeget kérhetett Vorcarotól az apjáról szóló, Dark Horse című filmre. Mindeközben egy nyugdíjrendszert megkárosító csalássorozat miatt tavaly lemondásra kényszerült Lula minisztere, és az ügyben az elnök fia, Lulinho is érintett lehet.

Ifjabb trópusi Trump vs. Bossa Nova Biden

az elmúlt évek brazil és amerikai elnökválasztásainak dinamikái között számos párhuzamot találhatunk.

A gyenge brazil pártrendszer a perszonalista vezetést jutalmazza, és ez a választás tulajdonképpen a 2022-es visszavágója: a legtöbben Lula vagy a Bolsonaro család mellett vagy ellen szavaz

- vélekedett a CFR-nek Oliver Stuenkel, a são palói Getulio Vargas Alapítvány nemzetközi kapcsolatok tanszékének docense, ezzel is aláhúzva, hogy mintha Joe Biden és Donald Trump – végül előbbi visszalépése miatt elmaradt – visszavágóját néznénk portugál szinkronnal. Annyi a különbség, hogy a brazil kiadásban nem a bal-, hanem a jobboldalnak kellett új induló után néznie.

A régi motoros Lula 2022-es, bideni visszatérése megakadályozta a "trópusok Trumpja", azaz Jair Bolsonaro újrázását, de az, hogy a radikális jobboldali jelölt nem ismerte el a vereségét 2023 elején Brazíliavárosban is puccskísérletbe torkollt – a washingtoni Capitolium 2021-es ostromához hasonlóan. Hiába tűnt kimunkáltabbnak a Bolsonaro-hívek és -tisztviselők próbálkozása, azt ugyancsak sikertelenség koronázta. A hatalom megtartása céljából szőtt összeesküvés vádjával az idősebb Bolsonarót – Trumppal ellentétben – tavaly elítélték, de március óta házi őrizetben van egészségügyi okokból.

Hiába lehetett számítani a visszavonulására, a "Bossa Nova Biden" idén újabb négy évre pályázik. Lula 80 feletti életkora ugyanakkor kevésbé vált kampánytémává, mint Biden állapota. Előbbi szellemi frissességét alapvetően nehezebb megkérdőjelezni, ráadásul rengeteg energiát öl abba, hogy nap mint nap bizonyítsa a fizikai rátermettségét: a közösségi oldalán rendszeresen számot ad az edzéseiről, sőt, akár élőben is közvetíti, ahogy emelgeti a súlyokat.

Thomas Traumann politikai elemző, aki Dilma Rousseff korábbi elnök szóvivője volt, viszont abban hasonlóságot vélt felfedezni Biden és Lula között, hogy a harmadik Lula-kormány figyelmen kívül hagyta a társadalom azon jelentős szeletét, amely elégedetlenkedett a gazdaság miatt vagy aggasztotta a legfelsőbb bíróság függetlensége. Traumann szerint Lula minden kritikát a fasizmusnak vagy az elitizmusnak tudott be, amelyek létező jelenségek, ugyanakkor

az is létezik, hogy van a választóknak egy olyan csoportja, amely többet várt a kormánytól, és tagjai sem nem fasiszták, sem nem elitisták. Ők egyszerűen olyan emberek, akiknek nem tetszett a kormány, és úgy döntöttek, hogy megbüntetik.

A Guardiannek nyilatkozó Traumann szerint Lula a kampány elejétől fogva tévesen azt hihette, hogy már a zsebében van az újraválasztás, a benne fellelhető időskori makacsság és "a valóságtól való elszakadás" pedig Bidenre emlékezteti.

Fémipari munkásból az első diploma nélküli elnök

A szakszervezeti aktivizmusban a '60-as évek vége óta aktív Lula a brazil politika megkerülhetetlen alakja, 2002-ben már elnöknek választották, majd 2006-ban újrázni tudott. A Bolsa Família bevezetésével, amely rászoruló családoknak nyújt pénzügyi támogatást a gyerekek iskolázásához és oltásához kötve, becslések szerint

mintegy negyvenmillió brazilt emelt ki a mélyszegénységből.

A brazil alkotmány legfeljebb két ciklust engedélyez, de ez csak egybefüggően érvényes, azaz az Egyesült Államoktól eltérően pár évnyi "pihenő" után lehetséges a visszatérés. Lula 2010-ben távozott a hatalomból, méghozzá rekordmagas, 80 százalék feletti támogatottsággal.

Később azonban súlyos korrupciós botrányok rázták meg a brazil baloldalt. Lula több mint 18 hónapot töltött börtönben 2018 és 2019 között korrupció és pénzmosás miatt, jóllehet a vádakat mindvégig tagadta, és politikai leszámolásról beszélt. A botrányt a rendőrségi nyomozás neve alapján azóta is "autómosó-műveletként" emlegetik. (Lula volt kabinetfőnöke és utódja az elnöki székben, Dilma Rousseff egy másik botrányba bukott bele 2016-ban.) Az ügyben Lula ellen hozott ítéletet 2021-ben megsemmisítették, ezért indulhatott a legutóbbi, 2022-es választáson, amelyet kevesebb mint 2 százalékpontos különbséggel nyert meg Jair Bolsonaróval szemben.

Idei kampányprogramja is az egyenlőtlenségek csökkentésére, az ipar fejlesztésére és a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt. Bár a kutatásokban Bolsonaro mögött kullog, előmozdíthatja Lula újraválasztási esélyeit, hogy a kongresszus kevesebb mint két héttel a második forduló előtt hagyta jóvá azt az általa szorgalmazott alkotmánymódosítást, amely 44 óráról 40 órára csökkenti a munkahetet, és heti két szabadnapot biztosít fizetéscsökkentés nélkül. A népszerű, több mint 30 millió brazilt érintő lépés a munkajogok legnagyobb horderejű átalakítása a katonai diktatúra utáni demokratikus átmenet óta. Bár korábban ellenezte a javaslatot, a szenátusi szavazáson Flávio Bolsonaro visszakozott, és végül mégis igent nyomott rá.

Visszatérésre bazíroznak Bolsonaróék

Flávio, Jair Bolsonaro legidősebb fia 2019 óta szenátor. A jobboldali Liberális Párt (PL) jelöltjeként

apja politikai örökségének folytatását ígéri,

így az állami kiadások visszavágását, a gazdaság deregulációját és lazább fegyvertartási szabályokat vetített előre megválasztása esetén. Júniusban közzétett egy 12 pontos, Donald Trump és más jobboldali vezetők által inspirált biztonsági tervet, amely úgy számolna le a bűnözői csoportokkal, hogy narkoterrorista szervezetnek nyilvánítaná őket. Ezen túl megígérte a szexuális bűnelkövetők kémiai kasztrálását, salvadori mintára pedig megabörtönöket húzna fel.

Egy szeptemberi felmérés szerint

a legtöbb brazil, mintegy 28 százalék az erőszakot tartja az ország fő gondjának, ami bolsonaro malmára hajtja a vizet.

Az elmúlt hónapokban számos latin-amerikai választáson nézhettük végig, hogy a közbiztonság romlása hogyan juttatja hatalomra a "törvényt és rendet", keménykezű bűnüldözést ígérő jobboldalt. Az erőszakot a korrupció (22%) és a gazdaság követi (19%) a brazilok problématérképén.

Bár Flávio hangsúlyozza, hogy "Bolsonaro-vér" csörgedezik az ereiben, ezt úgy teszi, hogy közben elmondja: "mindenkinek megvan a saját profilja", ő például ügyvéd és üzletember, és 24 éve jártas a politikában.

Jair Messias Bolsonaro egy nyers, retorikailag agresszív figura volt. Flávio Bolsonaro ezzel szemben mérsékeltebbnek mutatja magát, és fiatalosabb arculatot ad a bolsonarizmusnak

- summázta Marco Aurelio Nogueira politológus a DW-nek. Különös epizódja volt a kampánynak, hogy mivel a házi őrizetben lévő családfőt a bíróság eltiltotta a nyilvános megszólalástól, a tilalmat egy AI-generált avatárral próbálták kijátszani egy kampányrendezvényen – állítólag az exelnök tudta nélkül.

Az első választási forduló egyébként nemcsak Flávio, hanem a többi Bolsonaro diadalmenetét is hozta.

Jair harmadik felesége, Michelle Bolsonaro korábbi first lady első próbálkozásra szenátori mandátumot szerzett. Egy júliusi felmérés szerint ő a brazil közélet legbefolyásosabb nője, köszönhetően a karizmájának és az evangéliumi keresztény egyházakkal ápolt szoros kapcsolatának. (Az evangéliumi keresztények a brazil lakosság közel harmadát teszik ki, több egyházi vezető pedig gyakorlatilag csatlakozott Bolsonaróék kampánygépezetéhez, köztük milliós nagyságrendű követőtáborral rendelkező tévés lelkészek.)

Carlos Bolsonaro, a volt elnök második fia, akit a testvérek közül a legradikálisabbnak tartanak, szintén bejutott a szenátusba, miután 25 éven át szolgált Rio de Janeiro önkormányzati képviselőjeként.

a volt elnök második fia, akit a testvérek közül a legradikálisabbnak tartanak, szintén bejutott a szenátusba, miután 25 éven át szolgált Rio de Janeiro önkormányzati képviselőjeként. A legkisebb fiú, a 28 éves Jair Renan alsóházi képviselői helyet szerzett,

alsóházi képviselői helyet szerzett, sőt még a volt elnök öccse, Renato Bolsonaro is mandátumhoz jutott, pedig azelőtt hét egymást követő választáson alulmaradt.

A klán politikai felemelkedése azonban nem volt súrlódásmentes. Michelle Bolsonaro a kampányban sérelmezte, hogy mostohafia "megalázta" és "tiszteletlenül" bánt vele, ami miatt Fláviónak nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie. Érdekes adalék, hogy a közvélemény-kutatások szerint a Bolsonaro-szavazók Michelle-t látták volna szívesebben elnökjelöltként, ám a családfő a szenátust jelölte ki számára.

Jöhet a politikai megtorlás

Nemcsak a családtagok, a Bolsonaróék által fémjelzett PL is előretört az elnökválasztás első fordulójával egy időben tartott törvényhozási választáson. A jobboldali Liberális Párt szenátusi mandátumainak száma 15-ről 28-ra nőtt, ami az 1980-as évek óta a legerősebb egypárti eredmény a felsőházban. Az alsóházban a párt a korábbi 98 helyett 121 helyet szerzett.

Holott Lula Munkáspártja szintén javított, és a PT vezette blokk az alsóházban 82-ről 88-ra növelte a mandátumszámát,

A többi jobbközép tömörüléssel együtt a Bolsonaro-tábor stabil többségre számíthat az új törvényhozásban.

Miközben a jobboldali többség biztosíthatja Flávio programjának megvalósulását, egy esetleges negyedik Lula-kormányt erőteljesen gúzsba köthet.

A jobboldal törvényhozási többsége más okokból is kulcsfontosságú:

Flávio többször jelezte, hogy megválasztása esetén amnesztiát fogadtatna el a szerinte jogtalanul elítélt apjának.

A jobboldali szenátusi blokk ráadásul akkorára nőtt, hogy nem kizárt az alkotmányos felelősségre vonási eljárás megindítása sem a Legfelsőbb Bíróság bíráival szemben. Az új kongresszus elsőszámú célpontja a már említett Alexandre de Moraes legfelsőbb bíró lehet, aki eljárt az exelnök letartóztatásában és elítélésében. A tét azért is komoly, mert a következő elnök legalább négy bírát nevezhet ki a 11 tagú testületbe. Az ifjabb Bolsonaro győzelme esetén a politikusdinasztia által jelölt bírák 2031-re többségbe kerülhetnének, amivel elháríthatják a hatalmuk kiterjesztése előtti legnagyobb akadályt.

Bolsonaro az október 4-i első fordulóban a voksok 47 százalékát szerezte meg Lula 45,2 százalékával szemben.

A katonai diktatúra és az új alkotmány 1988-as elfogadása óta nem fordult elő olyan, hogy az első fordulóban győztes jelölt a másodikban elveszítse az elnökséget, ami inkább Bolsonaro győzelmét valószínűsíti.

A közvélemény-kutatások ugyanakkor rendkívül szoros versenyt jeleznek előre: a BBC aggregátorában mindössze 1 százalékpont a jobboldali elnökjelölt előnye, és akad olyan felmérés is, ami döntetlenre hozta ki a párharcot.

Brazil (Presidential Election, second round), Datafolha poll: F. Bolsonaro (PL, right): 50% (-1) Lula (PT, centre-left): 50% (+1) (+/- vs. 13-14 October 2026) Fieldwork: 20-22 October 2026 Sample size: 2,520 #Brazil #Lula #Bolsonaro https://t.co/DAHqqqAAy5 — America Elects (@AmericaElige) October 22, 2026

Újabb Trump-szövetséges?

Ugyan Brazília adja Latin-Amerika lakosságának és GDP-jének közel harmadát, és alapító tagja a dél-amerikai Mercosur kereskedelmi tömbnek, mégis évek óta veszít regionális befolyásából, a térséggel pedig egyik jelölt sem foglalkozott sokat a kampányban - áll a CFR elemzésében. Legmarkánsabban a venezuelai és kubai autoriter baloldali rezsimek megítélésében különbözik a két jelölt külpolitikája. Lula például Nicolás Maduro venezuelai elnök 2026 januári elrablását "a nemzetközi jog folyamatos eróziójának újabb sajnálatos fejezeteként" értékelte, míg Bolsonaro támogatta Washington lépését.

A mai brazil elnökválasztás azonban más, sokkal mélyebben gyökerező fordulópontot is hozhat a dél-amerikai óriás külpolitikájában.

Lula "többirányú elköteleződésre" (multialignment) épülő külpolitikája nyitott a globális Dél felé, a többpólusú világrend kiépítésének eszközeként tekintve a BRICS-tagságra. Ám miközben szorosabbra fűzte a viszonyt Kínával, és igyekezett "mindenkivel jóban lenni", az Egyesült Államokkal meglehetősen feszültté vált Brazília kapcsolata.

A kampányban Lula a brazil szuverenitás megőrzésére és a gyarmati lét elutasítására fektette a legnagyobb hangsúlyt.

Az elnök az Egyesült Államok latin-amerikai dominanciáját hirdető "Donroe-doktrínára" válaszul kijelentette, hogy

Brazília nem fér bele senki hátsó udvarába.

Mint mondta, nem tűri, hogy "a demokrácia külföldi és hazai ellenségei" beavatkozzanak a választásba, amivel elősorban a Trump-kormányzat olyan közelmúltbéli intervencióira utalt, mint az amerikai büntetővámok kivetése Brazíliára, a Bolsonaro elítélésében szerepet játszó bírák szankcionálása vagy a nagy techcégek megregulázására válaszul kiszabott retorziók. Utóbbihoz kapcsolódik, hogy Lula pártja a múlt héten az Amerikai Államok Szervezeténél (OAS) bepanaszolta a Metát, amiért az Instagram és a WhatsApp állítólag korlátozta a baloldal online megjelenését.

Bolsonaro ezzel szöges ellentétben az Egyesült Államokkal való szorosabb együttműködést helyezi előtérbe,

egyebek mellett csatlakozna a Trump-kormányzat Amerika pajzsa (Shield of the Americas) elnevezésű regionális biztonsági kezdeményezéséhez, amelyet Lula elutasított. Az ifjabb Bolsonaro a multilaterális intézmények helyett a kétoldalú kapcsolatokat részesítené előnyben – elsősorban az Egyesült Államokkal, a libertárius Javier Milei vezette Argentínával és Izraellel –, továbbá jelezte, hogy megválasztása esetén felülvizsgálná Brazília BRICS-tagságát.

Azt ugyanakkor nem övezi kétség, hogy az új elnöknek, legyen az bárki, mindkét globális nagyhatalommal fenn kell tartania a kapcsolatot, így Bolsonaro közeledése Washingtonhoz valószínűleg nem fogja azt jelenti, hogy leépíti a viszonyt Pekinggel – maga Bolsonaro is "gazdaságilag pragmatikus" viszonyt ígért Kínával. Úgy az Egyesült Államok, mint Kína Brazília kulcsfontosságú kereskedelmi partnerének számít, a brazil marha-, szója- és vasércexport szempontjából egyaránt fontos mindkét szuperhatalom piaca. Kína emellett egyre jelentősebb befektető a brazil kritikusnyersanyag-kitermelésben, elvégre a brazil a világ második legbőségesebb lelőhelye. A brazil ritkaföldfém- és lítiumkészletre viszont az Egyesült Államok is igényt tart, pont azért, hogy csökkentse a kitettségét Kína felé.

@Breaking911 Conservative “blue wave” in Latin America topples several left-wing governments, coinciding with the end of USAID funding for regional progressive parties. June 2023 Left — 10 Right — 3 June 2026 Right — 7 (+4) Left — 6 (-4) https://t.co/pGCOZjUqD0 — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) June 21, 2026

Bár Trump bizonyára stratégiai okokból nem támogatta nyíltan Bolsonarót, egyértelmű, hogy Washington üdvözölné, ha a "kék hullám" Brazíliában is partot érne, és egy újabb jobboldali szövetséges jelenne meg a kontinens térképén.

2025 óta öt, korábban baloldali vezetésű latin-amerikai országot vett be a jobboldal,

így Bolíviában, Chilében, Hondurasban, Peruban és Kolumbiában is diadalmaskodott a kék hullám, a második rózsaszín dagály maradványai pedig immár csak néhány helyen, Mexikóban, Uruguayban és Guatemalában sejlenek fel (az autoriter Kubát, Nicaraguát és Venezuelát leszámítva). A sor végén kétségkívül Brazília csillogna a legfényesebb koronaékszerként.

Veszélyben a Föld tüdeje?

Trump latin-amerikai befolyásszerzése mellett más globális következménnyel is bírhat a mai választás:

az amazóniai esőerdő jövője is kockán forog.

A 6 millió négyzetkilométeres esőerdő területének 60 százaléka Brazíliában található, kiterjedése pedig a '70-es évek óta mintegy 17 százalékkal csökkent.

Jair Bolsonaro alatt az erdőirtás meredek emelkedésnek indult, összesen mintegy 45 ezer négyzetkilométernyi terület pusztult el. Hiába festette le magát a klímavédelem élharcosaként a tavaly Belémben megrendezett klímakonferencián, Lula környezetpolitikája is ellentmondásos, amiért támogatja az Amazonas torkolatánál tervezett tengeri olajfeltárásokat. 2023-as hivatalba lépése után ugyanakkor az erdőirtás mértéke az elmúlt évtizedben látott legalacsonyabb szintre csökkent, elődjéhez képest ez 41 százalékos visszaesést jelent.

Az agrárlobbi és az üzleti elit támogatását élvező Flávio Bolsonaro viszont nem hisz az ember okozta klímaváltozásban, és kilátásba helyezte a természetvédelmi területek megnyitását a bányászat, az olajkitermelés, a mezőgazdaság és az infrastruktúra-építés előtt. 2029-re felszámolná az illegális erdőirtást, ám szakértők szerint ezt nem a szigorúbb fellépéssel, hanem a fakivágások legalizálásával érné el. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ha folytatódik az erdőirtás, az Amazonas egyes részei 2050-re szavannává alakulhatnak.

Hamarosan kiderül, Brazília marad-e a Lula által kijelölt úton, vagy visszatér a bolsonaro-féle pályára.

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