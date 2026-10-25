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Váratlan csapás a népszerű luxusparadicsomban: sorra zárják le a strandokat
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Váratlan csapás a népszerű luxusparadicsomban: sorra zárják le a strandokat

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Egyre több partszakaszt zárnak le az Egyesült Arab Emírségekben, miután olaj szivárgott a tengerbe egy tartályhajóból. A hatóságok három emírségben is korlátozásokat vezettek be, miközben megkezdték a szennyezés felszámolását. Az incidens különösen érzékeny időszakban történt, mivel az Iránnal zajló háború miatt már egyébként is fokozott aggodalom övezi a Perzsa-öböl hajózási útvonalainak biztonságát – számolt be a Reuters.

Az Egyesült Arab Emírségek északi részén található Rász el-Haima hatóságai szombaton bejelentették, hogy határozatlan időre lezárják az emírség valamennyi strandját.

A döntést egy nappal azután hozták meg, hogy a szomszédos Umm al-Kuvainban és Sardzsában is partszakaszokat kellett lezárni egy tengeri olajszennyezés miatt.

Az ország klímaváltozási és környezetvédelmi minisztériuma közölte, hogy megkezdték a partok közelében tartózkodó tartályhajóból szivárgó olaj terjedésének megfékezését, és vizsgálják a szennyezés környezeti hatásait.

Umm al-Kuvain valamennyi strandját és tengerparti területét ideiglenesen lezárták, amíg a szakértők fel nem mérik a helyzetet, és meg nem határozzák a szükséges biztonsági intézkedéseket. A hatóságok a halászokat és a tengeren közlekedőket is felszólították, hogy kerüljék el az érintett térségeket. Sardzsában elővigyázatosságból az Al-Hamrija strandot zárták le.

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A környező települések lakói eközben szokatlanul erős, kellemetlen szagokról számoltak be. A környezetvédelmi minisztérium szerint ugyanakkor a levegőben érzékelhető szaghatás nem jelent egészségügyi kockázatot a lakosság számára.

Az olajszennyezés az iráni háború miatt egyébként is feszült térségben történt. Az amerikai–izraeli és iráni konfliktus kezdete óta több támadás érte a Perzsa-öböl kereskedelmi hajóit, ami a tengeri közlekedés biztonsága mellett a háború lehetséges környezeti következményeire is ráirányította a figyelmet.

Az érintett Rász el-Haima az Egyesült Arab Emírségek egyik jelentős turisztikai célpontja, ahol számos luxusszálloda működik. Itt, az Al-Mardzsán-szigeten épül a Wynn Resorts nagyszabású kaszinókomplexuma is, amelynek megnyitását 2027 első negyedévére tervezik.

A hatóságok egyelőre nem nevezték meg az olajszennyezésben érintett tartályhajót, és azt sem közölték, hogy pontosan mi okozta a szivárgást. Így jelenleg az sem tisztázott, hogy az incidens összefüggésben áll-e a térségben zajló fegyveres konfliktussal.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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