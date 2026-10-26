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A Föld pályáját is metsző kisbolygót fedezett fel egy magyar csillagász
Globál

A Föld pályáját is metsző kisbolygót fedezett fel egy magyar csillagász

MTI
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Új, a Föld pályáját keresztező kisbolygót fedezett fel Maróti Tamás amatőrcsillagász október közepén. A nemzetközi szinten is hivatalosan elismert, 2026 TM77 jelzésű aszteroida a megfigyelő nyolcadik sikeres felfedezése.

Az október 13-i éjszakai észlelést a nemzetközi Kisbolygóközpont (Minor Planet Center) már másnap nyilvántartásba vette. A felfedezés hitelesítésébe tizenkét külföldi obszervatórium, valamint Elek Tamás csillagász is azonnal bekapcsolódott. A megerősítő mérések egyértelműen bizonyították, hogy

egy valós, kiszámítható pályán mozgó égitestről van szó.

A 2026 TM77 egy úgynevezett Apollo-típusú aszteroida, ami azt jelenti, hogy keringése során metszi a Föld pályáját. Az objektum 2,86 év alatt tesz meg egy teljes kört a Nap körül. Napközelpontját alig egy hónapja, 2026. szeptember 24-én érte el, ekkor nagyjából olyan távolságra volt csillagunktól, mint a Föld, míg pályájának legtávolabbi pontján több mint háromszor messzebbre vándorol el a Naptól.

Egy ilyen égitest megtalálása komoly szakmai bravúrnak számít napjainkban, mivel a professzionális, automatizált programok ma már szinte teljesen lefedik a látható égboltot, megelőzve az emberi munkát és felfedezés lehetőségét.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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