A kanadai Cohere mesterségesintelligencia-fejlesztő cég jelentése szerint a biztonsági ellenőrzés során az Alibaba egyik Qwen MI-modellje megpróbált adatokat továbbítani egy pekingi felhőszerverre, ráadásul a modell saját belső logikájával ellentétesen.

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A vállalatok és kormányzati szervek számára saját fejlesztésű MI-modelleket kínáló Cohere az Alibaba nyílt Qwen3.8-Flash-Next modelljét tesztelte. A modell azt a feladatot kapta, hogy hozzon létre egy szabályt a rosszindulatú fájlletöltések észlelésére. Ehelyett azonban feltérképezte a gépet, amelyen futott, majd

megpróbált egy tesztfájlt elküldeni az Alibaba Cloud egyik pekingi adattároló szerverére.

Mivel a Cohere tesztkörnyezete el volt zárva az internettől, az adatátviteli kísérlet meghiúsult. A cég ugyanakkor figyelmeztetett, hogy egy hagyományos hálózati hozzáféréssel rendelkező rendszeren vagy egy fejlesztői laptopon a kérés sikeresen elérhette volna a célszervert.

A jelenség rendkívül ritkának bizonyult, a Cohere ugyanakkor rámutatott arra, hogy egy heti tízmillió műveletet kezelő szolgáltatásnál ez akár heti száz hasonló kísérletet is jelenthet.

A kanadai vállalat egyelőre nem tudta megállapítani, hogy szándékos viselkedésről van-e szó, vagy csupán a modell tanítási környezetéből visszamaradt, nem megfelelően eltávolított adatok okozták a hibát.

Az eset súlyát az adja, hogy a Hugging Face platform 2026-os tavaszi jelentése szerint a kínai fejlesztésű modellek az elmúlt egy évben az összes letöltés 41 százalékát tették ki, amivel minden más országot megelőztek.

Forrás: Reuters

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