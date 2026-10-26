Amerika aggódik: kémkedésre használhatja Kína az egyik legnépszerűbb elektromos autóját, kitiltják a kényes helyről

A Japán déli részén található szigeten van az egyik legfontosabb amerikai bázis az Egyesült Államokon kívül, a Kadena légibázis kulcsszerepet tölt be az indo-csendes-óceáni régió védelmében. Washington azonban úgy véli, hogy a térségben terjedő kínai elektromos autók biztonsági problémát jelenthettek, kifejezetten a BYD-k korlátozása mellett határoztak. A szigetországban állomásozó amerikai erők (USFJ) nem reagáltak a lap megkereséseire az üggyel kapcsolatban. John Severns ezredes, az USFJ szóvivője azonban kifejtette a véleményét:

A létesítményparancsnokok felelősek embereik, létesítményeik és kijelölt küldetéseik védelméért, és törvényes, kockázatalapú biztonsági intézkedéseket hozhatnak, amelyek szükségesek a hiteles fenyegetések enyhítéséhez

– emelte ki.

A lépés időzítése nem meglepetés, ugyanis az Egyesült Államokban egyre gyakrabban fogalmaznak meg aggódó üzeneteket a kínai elektromos autók által használt mesterséges intelligencia rendszerek miatt. A lap kifejezetten a BYD-t, a MG-t és a Jaecoot említette. Korábban a holland kormány is arra figyelmeztetett, hogy a kínai gyártmányú járművekbe épített technológiákat kémkedésre használhatják. Tavaly Washington már fel is lépett egyes szoftverek és hardverek értékesítése ellen az országban, mivel úgy vélték, hogy azok fenyegetést jelenthetnek.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az egyelőre csak a BYD-t érintő lépés kiterjed más amerikai támaszpontokra is, vagy csak a Kadenára korlátozódik.

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