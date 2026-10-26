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Amerika aggódik: kémkedésre használhatja Kína az egyik legnépszerűbb elektromos autóját, kitiltják a kényes helyről
Globál

Amerika aggódik: kémkedésre használhatja Kína az egyik legnépszerűbb elektromos autóját, kitiltják a kényes helyről

Portfolio
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A Japan Times értesülései szerint az Egyesült Államok kitiltotta az okinavai bázisairól a problémás járműveket.

A Japán déli részén található szigeten van az egyik legfontosabb amerikai bázis az Egyesült Államokon kívül, a Kadena légibázis kulcsszerepet tölt be az indo-csendes-óceáni régió védelmében. Washington azonban úgy véli, hogy a térségben terjedő kínai elektromos autók biztonsági problémát jelenthettek, kifejezetten a BYD-k korlátozása mellett határoztak. A szigetországban állomásozó amerikai erők (USFJ) nem reagáltak a lap megkereséseire az üggyel kapcsolatban. John Severns ezredes, az USFJ szóvivője azonban kifejtette a véleményét:

A létesítményparancsnokok felelősek embereik, létesítményeik és kijelölt küldetéseik védelméért, és törvényes, kockázatalapú biztonsági intézkedéseket hozhatnak, amelyek szükségesek a hiteles fenyegetések enyhítéséhez

– emelte ki.

A lépés időzítése nem meglepetés, ugyanis az Egyesült Államokban egyre gyakrabban fogalmaznak meg aggódó üzeneteket a kínai elektromos autók által használt mesterséges intelligencia rendszerek miatt. A lap kifejezetten a BYD-t, a MG-t és a Jaecoot említette. Korábban a holland kormány is arra figyelmeztetett, hogy a kínai gyártmányú járművekbe épített technológiákat kémkedésre használhatják. Tavaly Washington már fel is lépett egyes szoftverek és hardverek értékesítése ellen az országban, mivel úgy vélték, hogy azok fenyegetést jelenthetnek.

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Azt egyelőre nem tudni, hogy az egyelőre csak a BYD-t érintő lépés kiterjed más amerikai támaszpontokra is, vagy csak a Kadenára korlátozódik.

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Címlapkép forrása: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Edward Yankus via Wikimedia Commons

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