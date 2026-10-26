Bukhat Trump nagy megállapodása az oroszokkal: már készül a terv

Az Egyesült Államokban az üzemanyag ára döntő fontosságú lehet a félidős választásokat illetően, erre válaszul Donald Trump még Moszkvával is hajlandó volt megállapodást kötni. A lépés komoly elégedetlenséget váltott ki az országban, sokan úgy vélik, hogy ezzel Washingtonban már az ukrajnai háborúval kapcsolatban is fordulatot készítenek elő. A novemberi választásokon nagy sikerre készülő demokraták viszont előkészítik a megállapodás megtámadását. A párt azzal számol, hogy a szenátusban és a kongresszusban is többségbe kerül, ez pedig lehetőséget teremt az elnök döntéseinek felülvizsgálatára.

Bármely orosz dízelolaj behozatala az Egyesült Államokba jelentős jogi kérdéseket vet fel, és jogi lépéseket, valamint kongresszusi vizsgálatokat vonhat maga után

– állt egy levélben, amit az Axios megszerzett.

Washington az orosz dízel vásárlásához elengedte a Moszkvával szemben hozott szankciók egy részét is. A politikusok úgy vélik, hogy ez ellentmond egy 2022-es törvénynek. A republikánusok szerint a megállapodás jogszerű, és segít csökkenteni az árakat, ami végső soron jó az amerikai lakosság számára.

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