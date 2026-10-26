9°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Bukhat Trump nagy megállapodása az oroszokkal: már készül a terv
Globál

Bukhat Trump nagy megállapodása az oroszokkal: már készül a terv

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Axios értesülései szerint a demokraták már arra készülnek, hogy megfúrják az amerikai elnök megállapodását Moszkvával.

Az Egyesült Államokban az üzemanyag ára döntő fontosságú lehet a félidős választásokat illetően, erre válaszul Donald Trump még Moszkvával is hajlandó volt megállapodást kötni. A lépés komoly elégedetlenséget váltott ki az országban, sokan úgy vélik, hogy ezzel Washingtonban már az ukrajnai háborúval kapcsolatban is fordulatot készítenek elő. A novemberi választásokon nagy sikerre készülő demokraták viszont előkészítik a megállapodás megtámadását. A párt azzal számol, hogy a szenátusban és a kongresszusban is többségbe kerül, ez pedig lehetőséget teremt az elnök döntéseinek felülvizsgálatára.

Bármely orosz dízelolaj behozatala az Egyesült Államokba jelentős jogi kérdéseket vet fel, és jogi lépéseket, valamint kongresszusi vizsgálatokat vonhat maga után

– állt egy levélben, amit az Axios megszerzett.

Washington az orosz dízel vásárlásához elengedte a Moszkvával szemben hozott szankciók egy részét is. A politikusok úgy vélik, hogy ez ellentmond egy 2022-es törvénynek. A republikánusok szerint a megállapodás jogszerű, és segít csökkenteni az árakat, ami végső soron jó az amerikai lakosság számára.

Még több Globál

Lángokban áll Voronyezs, rossz hírt kapott Putyin - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Jöhet a fordulat Moszkva égi háborújában: ez a rendszer még a legveszélyesebb fegyvereket is leszedi

Most dől el, hogyan alakul a keleti nagyhatalom jövője: már körvonalazódik az irány

Kapcsolódó cikkünk

Elbukott Donald Trump egyik legfontosabb ígérete, ráadásul pár nappal a választások előtt

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángokban áll Voronyezs, rossz hírt kapott Putyin - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
Tisza-kormány: a költségvetést várjuk, Washingtonba utazik Orbán Anita
Felrobbant a gáz ára - 2022 óta nem láttunk ilyet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility