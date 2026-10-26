12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Döntést hozott Bajorország Hitler leégett Sasfészkéről
Globál

Döntést hozott Bajorország Hitler leégett Sasfészkéről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bajorország tartomány, amelynek tulajdonában áll Adolf Hitler egykori Sasfészke, újjáépítené a szombatra virradóra leégett épületet. Közben furcsa új információ jelent meg a feltételezett gyújtogatóról – írja a Die Zeit.

Hitlernek a Bajor-Alpokban, Berchtesgadenben található egykori rezidenciája, az 1800 méter magasan fekvő „Sasfészek” (mai hivatalos nevén: Kehlsteinhaus) szombatra virradóra gyulladt ki. Bár mintegy 200 tűzoltó dolgozott a tűz oltásán, annak tetőszerkezete szinte teljesen leégett, a kár több millió euróra tehető.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter már szombaton bejelentette, hogy a Sasfészket, amelyben ma étterem működik és népszerű turistalátványosság, újjá fogják építeni.

Hitler egykori rezidenciája ma Bajorország tartomány tulajdonában áll.

A hatóságok még a helyszínen elfogtak egy 33 éves férfit, akit az épület felgyújtásával vádolnak. A gyanúsítottat, aki bár ma Berlinben él, Berchtesgadenben nőtt fel, szombaton egy pszichiátriára szállították. A Bild információi szerint a férfi lakásán antifa-anyagokat találtak.

Ugyancsak a lap írt arról, hogy az elkövető néhány napja maga jelentkezett a rendőrségen, hogy magára valljon egy korábbi, 2013-as eset kapcsán. Akkoriban egy ember súlyos sérüléseket szenvedett, amikor egy ünnepi futáson egy ismeretlen fejbe vágta egy sörösüveggel.

Ha a feltételezett gyújtogató valóban elkövette a 2013-as súlyos testi sértést, akkor sem lehet már felelősségre vonni érte, mivel az ilyen tettek tíz éven belül jogilag elévülnek.

Kapcsolódó cikkünk

Fénykép: így néz ki Adolf Hitler Sasfészke a tűzvész pusztítása után

Nagy lángokkal égett Hitler hírhedt Sasfészke

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jason Tschepljakow

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Dízelsokk Magyarországon: itt a töréspont, elmentünk a falig - a következő ütésbe beleremeghet a rendszer
Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága
Felrobbant a gáz ára - 2022 óta nem láttunk ilyet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility