Döntést hozott Bajorország Hitler leégett Sasfészkéről

Hitlernek a Bajor-Alpokban, Berchtesgadenben található egykori rezidenciája, az 1800 méter magasan fekvő „Sasfészek” (mai hivatalos nevén: Kehlsteinhaus) szombatra virradóra gyulladt ki. Bár mintegy 200 tűzoltó dolgozott a tűz oltásán, annak tetőszerkezete szinte teljesen leégett, a kár több millió euróra tehető.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter már szombaton bejelentette, hogy a Sasfészket, amelyben ma étterem működik és népszerű turistalátványosság, újjá fogják építeni.

Hitler egykori rezidenciája ma Bajorország tartomány tulajdonában áll.

A hatóságok még a helyszínen elfogtak egy 33 éves férfit, akit az épület felgyújtásával vádolnak. A gyanúsítottat, aki bár ma Berlinben él, Berchtesgadenben nőtt fel, szombaton egy pszichiátriára szállították. A Bild információi szerint a férfi lakásán antifa-anyagokat találtak.

Ugyancsak a lap írt arról, hogy az elkövető néhány napja maga jelentkezett a rendőrségen, hogy magára valljon egy korábbi, 2013-as eset kapcsán. Akkoriban egy ember súlyos sérüléseket szenvedett, amikor egy ünnepi futáson egy ismeretlen fejbe vágta egy sörösüveggel.

Ha a feltételezett gyújtogató valóban elkövette a 2013-as súlyos testi sértést, akkor sem lehet már felelősségre vonni érte, mivel az ilyen tettek tíz éven belül jogilag elévülnek.

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