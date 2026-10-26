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Döntött Moszkva egyik fontos szövetségese: megindulhatnak a katonák
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Döntött Moszkva egyik fontos szövetségese: megindulhatnak a katonák

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Az al-Dzsazíra arról számolt be, hogy az észak-afrikai ország 50 év után döntött a katonai lépésről.

Algériában jóvá hagyta a parlament, hogy

katonák induljanak meg a szomszédos Nigerbe.

A lépés radikális változást jelez, mivel Algírban eddig a be nem avatkozás doktrínája mellett határozta el magát a politikai vezetés. Az alsóház, vagyis a Népi Nemzetgyűlés vasárnap ratifikálta a javaslatot, miután a felsőház, vagyis a Nemzet Tanácsa egyhangúlag támogatta az elképzelést. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hány katonát vethetnek be, és azt sem, hogy mikor indulhatnak el.

Az ország korábban már küldött katonai felszerelést Nigerbe, négy Szu-30-as orosz vadászgépet, valamint egy utántöltő repülőgépet állomásoztatnak Niameyben. A két ország között feszült volt a kapcsolat, ám 2026 elején Niger elnöke, Abdourahamane Tchiani Algériába látogatott, ettől kezdve pedig elkezdett oldódni a hangulat.

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Hivatalosan a katonai csapatok bevetése az észak-afrikai hatalom helyi érdekeltségeinek védelmére indul. A lépés elsősorban azért jelent fontos változást, mivel Algír eddig ragaszkodott a semlegességi politikájához, nem küldtek ás országokba fegyvereseket. Az ezzel kapcsolatos politikai álláspont 2020-ban megváltozott, egy új törvény már kimondta, hogy bizonyos feltételek mellett megindulhatnak más országokba az ország fegyveresei. Az ország költötte 2025-ben a legtöbbet a védelmi célokra, mintegy 25 milliárd dollárt, Moszkva egyik legszorosabb szövetségesének számít, például

ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket is vásároltak az oroszoktól.

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Címlapkép forrása: Alexey Korshunov via Wikimedia Commons

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