Algériában jóvá hagyta a parlament, hogy
katonák induljanak meg a szomszédos Nigerbe.
A lépés radikális változást jelez, mivel Algírban eddig a be nem avatkozás doktrínája mellett határozta el magát a politikai vezetés. Az alsóház, vagyis a Népi Nemzetgyűlés vasárnap ratifikálta a javaslatot, miután a felsőház, vagyis a Nemzet Tanácsa egyhangúlag támogatta az elképzelést. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hány katonát vethetnek be, és azt sem, hogy mikor indulhatnak el.
Az ország korábban már küldött katonai felszerelést Nigerbe, négy Szu-30-as orosz vadászgépet, valamint egy utántöltő repülőgépet állomásoztatnak Niameyben. A két ország között feszült volt a kapcsolat, ám 2026 elején Niger elnöke, Abdourahamane Tchiani Algériába látogatott, ettől kezdve pedig elkezdett oldódni a hangulat.
Hivatalosan a katonai csapatok bevetése az észak-afrikai hatalom helyi érdekeltségeinek védelmére indul. A lépés elsősorban azért jelent fontos változást, mivel Algír eddig ragaszkodott a semlegességi politikájához, nem küldtek ás országokba fegyvereseket. Az ezzel kapcsolatos politikai álláspont 2020-ban megváltozott, egy új törvény már kimondta, hogy bizonyos feltételek mellett megindulhatnak más országokba az ország fegyveresei. Az ország költötte 2025-ben a legtöbbet a védelmi célokra, mintegy 25 milliárd dollárt, Moszkva egyik legszorosabb szövetségesének számít, például
ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket is vásároltak az oroszoktól.
Címlapkép forrása: Alexey Korshunov via Wikimedia Commons
Lefotózták a titkos építkezést: pusztító fegyverek gyártásába kezdett a közel-keleti hatalom
Amerika aggódva követi az eseményeket.
Döntött Moszkva egyik fontos szövetségese: megindulhatnak a katonák
Több évtizedes doktrínát rúgnak fel.
Hat évtizede nem történt ilyen: teljesen kiszáradt a magyarok közkedvelt turistacélpontja
Víz csak elvétve található a környéken.
Megkezdődik a munka a kórházban rekedt csecsemők ügyében, 90 nap múlva várható a koncepció
Csúcsintézmények, civil szervezetek, minisztériumok vesznek részt a munkában.
Jöhet a fordulat Moszkva égi háborújában: ez a rendszer még a legveszélyesebb fegyvereket is leszedi
Már az első szerződést is megkötötték.
Most dől el, hogyan alakul a keleti nagyhatalom jövője: már körvonalazódik az irány
Negyedik ciklusára készül az elnök.
Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?
Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tolni. Az idei adójóváírási keretet ugyanis csak idei befizetésekkel használhatod ki. A Bankmo
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt A hitelképesség javítása kulcskérdés, ha hiteligénylésről van szó, hiszen ne
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szervezi a világ sorsáról való gondolkozást. Az igazi kérdés nem az, hogy melyik fronton ki fog
"Őszinteségben és felelősségvállalásban szeretnék rendszerváltást: felnőttként kell kezelnünk a társadalmat"
A Tisza költségvetése ellentmondásokkal terhelt, és fontos kérdés, hogy sikerül-e feloldani ezeket. Szabó Balázs, a HOLD vezérigazgatója Dull Szabolcs vendégeként üdvözölte a hiány csökk
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.