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Elbukott Donald Trump egyik legfontosabb ígérete, ráadásul pár nappal a választások előtt
Globál

Elbukott Donald Trump egyik legfontosabb ígérete, ráadásul pár nappal a választások előtt

Portfolio
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Donald Trump második elnöki ciklusa alatt az amerikai benzin- és gázolajárak átlagosan magasabb szinten alakulnak, mint Joe Biden kormányzása idején – derül ki az AAA amerikai autósklub adataiból. A drágulás komoly politikai terhet ró az elnökre a közelgő félidős választások előtt.

A normál benzin gallononkénti átlagára Trump hivatalba lépése óta 3,472 dollár volt, ami ha minimálisan is, de meghaladja a Biden-éra 3,471 dolláros átlagát. Noha a különbség elenyésző, politikai szempontból mégis figyelemre méltó, hiszen

Trump mindkét kampányában az energiaárak mérséklését ígérte.

Sőt, a jelenlegi amerikai elnök a közelmúltban is kampányolt olyan AI-generált képekkel, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy a nemzetközi olajárak alacsonyabbak voltak az ő regnálása alatt, mint demokrata elődjeinél.

Ennél jóval markánsabb az eltérés a gázolaj esetében, ahol a Trump-éra átlaga gallononként 4,343 dollárt tett ki, szemben Biden 4,078 dolláros átlagával. A gázolaj ára szeptember 22-én ért el történelmi csúcsot 6,523 dolláron,

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miután az ukrajnai és iráni konfliktusok megzavarták a globális üzemanyag-ellátási láncokat.

Az üzemanyagárak emelkedése közvetlenül rányomja a bélyegét Trump népszerűségére. Egy október 19-én közzétett Reuters/Ipsos-felmérés szerint a republikánus elnök támogatottsága 31 százalékra esett vissza, ami - mindkét - elnöki ciklusát tekintve a legalacsonyabb értéknek számít. A megkérdezettek alig 23 százaléka elégedett a gazdaságpolitikai teljesítményével.

Az Egyesült Államokban ráadásul közelednek a november 3-i félidős választások, amelyen a Republikánus Párt igyekszik megvédeni szűk többségét a kongresszus mindkét házában. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a nyilvánosságra hozott adatokra.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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