Elbukott Donald Trump egyik legfontosabb ígérete, ráadásul pár nappal a választások előtt

A normál benzin gallononkénti átlagára Trump hivatalba lépése óta 3,472 dollár volt, ami ha minimálisan is, de meghaladja a Biden-éra 3,471 dolláros átlagát. Noha a különbség elenyésző, politikai szempontból mégis figyelemre méltó, hiszen
Trump mindkét kampányában az energiaárak mérséklését ígérte.
Sőt, a jelenlegi amerikai elnök a közelmúltban is kampányolt olyan AI-generált képekkel, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy a nemzetközi olajárak alacsonyabbak voltak az ő regnálása alatt, mint demokrata elődjeinél.
Ennél jóval markánsabb az eltérés a gázolaj esetében, ahol a Trump-éra átlaga gallononként 4,343 dollárt tett ki, szemben Biden 4,078 dolláros átlagával. A gázolaj ára szeptember 22-én ért el történelmi csúcsot 6,523 dolláron,
miután az ukrajnai és iráni konfliktusok megzavarták a globális üzemanyag-ellátási láncokat.
Az üzemanyagárak emelkedése közvetlenül rányomja a bélyegét Trump népszerűségére. Egy október 19-én közzétett Reuters/Ipsos-felmérés szerint a republikánus elnök támogatottsága 31 százalékra esett vissza, ami - mindkét - elnöki ciklusát tekintve a legalacsonyabb értéknek számít. A megkérdezettek alig 23 százaléka elégedett a gazdaságpolitikai teljesítményével.
Az Egyesült Államokban ráadásul közelednek a november 3-i félidős választások, amelyen a Republikánus Párt igyekszik megvédeni szűk többségét a kongresszus mindkét házában. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a nyilvánosságra hozott adatokra.
Forrás: Reuters
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