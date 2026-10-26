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Felrobbant a gáz ára - 2022 óta nem láttunk ilyet
Globál

Felrobbant a gáz ára - 2022 óta nem láttunk ilyet

Portfolio
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Közel négy év után ismét 94 euró/MWh fölé emelkedett az európai földgáz ára. A közel-keleti katonai konfliktus eszkalálódása tovább erősítette a téli ellátással kapcsolatos félelmeket, ráadásul a helyzetet nehezíti, hogy az európai gáztárolók töltöttsége október végén csupán 74,62 százalékon áll, ami elmarad a történelmi átlagtól. Mivel a lehűlés miatt egyes uniós országok már a tartalékaikhoz nyúltak, Európa különösen kiszolgáltatott lehet az újabb ellátási zavaroknak és a további áremelkedésnek.

Mintegy 4,2 százalékos drágulást követően ma 94 euró/MWh fölé emelkedett az európai földgáz ára,

ezzel 2022 óta nem látott csúcsot ért el a jegyzés,

miután a közel-keleti katonai konfliktus eszkalálódása tovább fokozta a téli gázellátással kapcsolatos aggodalmakat.

A Perzsa-öböl térségéből érkező LNG-szállítások továbbra is jelentősen akadoznak, a forgalom mintegy 80 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A konfliktus kirobbanása előtt a térség a globális LNG-kínálat nagyjából ötödét biztosította.

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Mindeközben az európai gáztárolók töltöttsége október 25-én mindössze 74,62 százalékon állt, ami elmarad az év ezen időszakára jellemző történelmi átlagtól. Az aggodalmakat tovább fokozza, hogy a lehűlés miatt egyes uniós országok már megkezdték a tárolt földgáz felhasználását.

A viszonylag alacsony tárolói készletek miatt

Európa továbbra is különösen kitett az esetleges újabb ellátási zavaroknak és a fűtési kereslet hirtelen megugrásának, ami további jelentős áremelkedésekhez vezethet.

ttf

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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