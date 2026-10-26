Fordulat Európa védelmében: Oroszországra még a NATO-nál is veszélyesebb nukleáris rendszer várhat

Az egyetlen uniós atomhatalom

jelenleg mintegy 290 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, amelyek számát most bővíti, a jövőben pedig már nem hozza nyilvánosságra készletei pontos méretét.

Párizs ezzel az úgynevezett stratégiai kétértelműséget kívánja fokozni Oroszországgal szemben, amely rendszeresen fenyegetőzik az atomfegyverek bevetésével.

Az új francia kezdeményezéshez eddig tíz ország csatlakozott, köztük az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország, Hollandia, Belgium, Görögország, Finnország, Norvégia, Svédország és Dánia. Ezzel a nukleáris elrettentés Európában már nem kizárólag az Egyesült Államok öt európai államban állomásoztatott fegyverein alapul. A program keretében nukleáris fegyverzettel felszerelt francia Rafale vadászbombázókat telepítenek a kontinens különböző pontjaira, emellett új infrastruktúrát, kommunikációs rendszereket, valamint korai előrejelző és hírszerzési mechanizmusokat hoznak létre.

Emmanuel Macron francia elnök az előretolt elrettentés kifejezéssel illette a programot. Xavier Chatel, az elnök stratégiai tanácsadója szerint a projekt új lehetőségeket teremt Franciaország számára nukleáris erőinek átcsoportosítására egy esetleges eszkaláció során. Szakértők úgy vélik, ez

a rendszer Oroszország számára akár veszélyesebb is lehet, mint a NATO meglévő nukleáris elrettentési programja.

A francia ASMP-A cirkálórakéták, amelyeket Rafale vadászbombázókról indítanak, képesek csapást mérni a nagyobb orosz városokra, miközben rendkívül magas a találati pontosságuk, ami minőségileg új szintet jelent az elrettentésben. Espen Barth Eide norvég külügyminiszter kiemelte, hogy a francia stratégiai kapacitás jól kiegészíti a meglévő amerikai nukleáris garanciákat.

Németország és Franciaország példátlan katonai együttműködésbe kezdett az elrettentés terén, Berlin ugyanis hivatalosan is részt vesz a francia stratégiai erők hadgyakorlatain. Emellett Lengyelország és Franciaország Párizsban megtartotta a nukleáris együttműködési munkacsoport első ülését, amelynek célja a védelmi partnerség elmélyítése.

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