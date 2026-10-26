Hat évtizede nem történt ilyen: teljesen kiszáradt a magyarok közkedvelt turistacélpontja

A Grüner See, mivel karszttó, vízszintje természetes körülmények között is erősen ingadozik, hiszen tavasszal az olvadékvíz tölti fel a medret, nyáron és ősszel apad, télen pedig szinte teljesen eltűnik. A helyiek visszaemlékezése szerint ugyanakkor az elmúlt évtizedekben mindig maradt valamekkora vízfelület.
2025 márciusában viszont hatvan éve először teljesen kiszáradt a tó medre,
és azóta sem tudott érdemben feltöltődni. Kora nyáron, amikor a vízállás általában a legmagasabb, idén mindössze háromméteres mélységet mértek, miközben korábban ez az érték akár tizenegy métert is elérhette. Hubert Zinner polgármester szerint a vízhiány már súlyos gondokat okoz, a Laming folyón működő kis vízerőműveket is le kellett állítani, amire korábban még nem volt példa.
Lake Grüner See (Green Lake) near Hochschwab Mountain in Styria, Austria https://t.co/wX5jNCWe3q— Tina Koskima ️ (@LoveSongs4Peace) June 14, 2025
Знаменитое Зелёное озеро (Grüner See) в федеральной земле Штирия полностью высохло. На месте водоёма, который обычно привлекает туристов прозрачной бирюзовой водой и живописными альпийскими пейзажами, теперь лежит каменистое дно. https://t.co/nJiwmv7T05— Austria-Today (@Austria_Today) October 25, 2026
A tó egy kavicsbányára hasonlít, el sem hinné az ember
- jelentette ki a polgármester.
A Mixnitz melletti Bärenschützklamm szurdoknál (ismertebb nevén a Medve-szurdok) is hasonló látávnyban lehet része a turistáknak. Gerhard Jantscher, az Osztrák Alpesi Egylet helyi szekciójának képviselője rendkívüli szárazságról számolt be, rámutatva, hogy
tavasz óta gyakorlatilag egyáltalán nincs víz a szurdokban.
A látogatók egy része már a belépőjegy árát is visszakérte. A környéken a tűzoltóságnak kell szállítania a vizet az ellátás biztosítására, az egyik menedékházban pedig már kiírással tájékoztatják a vendégeket a mosdónál arról, hogy a szárazság miatt szünetel a vízszolgáltatás.
Hasonló a helyzet a Semriach melletti Kesselfallklammban is, ahol tavasz óta szinte alig folyik víz a mederben. Günther Steger, az Alpenverein munkatársa megjegyezte, hogy különösen a gyerekek számára elkeserítő a helyzet, mert nem tudnak fürdeni a korábban közkedvelt helyeken.
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