Hat évtizede nem történt ilyen: teljesen kiszáradt a magyarok közkedvelt turistacélpontja

A Grüner See, mivel karszttó, vízszintje természetes körülmények között is erősen ingadozik, hiszen tavasszal az olvadékvíz tölti fel a medret, nyáron és ősszel apad, télen pedig szinte teljesen eltűnik. A helyiek visszaemlékezése szerint ugyanakkor az elmúlt évtizedekben mindig maradt valamekkora vízfelület.

2025 márciusában viszont hatvan éve először teljesen kiszáradt a tó medre,

és azóta sem tudott érdemben feltöltődni. Kora nyáron, amikor a vízállás általában a legmagasabb, idén mindössze háromméteres mélységet mértek, miközben korábban ez az érték akár tizenegy métert is elérhette. Hubert Zinner polgármester szerint a vízhiány már súlyos gondokat okoz, a Laming folyón működő kis vízerőműveket is le kellett állítani, amire korábban még nem volt példa.

Знаменитое Зелёное озеро (Grüner See) в федеральной земле Штирия полностью высохло. На месте водоёма, который обычно привлекает туристов прозрачной бирюзовой водой и живописными альпийскими пейзажами, теперь лежит каменистое дно. https://t.co/nJiwmv7T05 — Austria-Today (@Austria_Today) October 25, 2026

A tó egy kavicsbányára hasonlít, el sem hinné az ember

- jelentette ki a polgármester.

A Mixnitz melletti Bärenschützklamm szurdoknál (ismertebb nevén a Medve-szurdok) is hasonló látávnyban lehet része a turistáknak. Gerhard Jantscher, az Osztrák Alpesi Egylet helyi szekciójának képviselője rendkívüli szárazságról számolt be, rámutatva, hogy

tavasz óta gyakorlatilag egyáltalán nincs víz a szurdokban.

A látogatók egy része már a belépőjegy árát is visszakérte. A környéken a tűzoltóságnak kell szállítania a vizet az ellátás biztosítására, az egyik menedékházban pedig már kiírással tájékoztatják a vendégeket a mosdónál arról, hogy a szárazság miatt szünetel a vízszolgáltatás.

Hasonló a helyzet a Semriach melletti Kesselfallklammban is, ahol tavasz óta szinte alig folyik víz a mederben. Günther Steger, az Alpenverein munkatársa megjegyezte, hogy különösen a gyerekek számára elkeserítő a helyzet, mert nem tudnak fürdeni a korábban közkedvelt helyeken.

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