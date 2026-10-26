Hatalmas vereségbe futott bele Európa egyik legstabilabbnak hitt vezetője – Mi vezetett Aleksandar Vučić történelmi bukásához?

12 éve tartó korszak ér véget Szerbiában azután, hogy Aleksandar Vučić államfő elvesztette a vasárnapi parlamenti választásokat. Bár az elnök – mandátuma lejártának közeledtével – miniszterelnökként akart volna továbbra is hatalmon maradni, egy teljesen új kihívó, az Egyetemista Lista egy mozdulattal húzta keresztül számításait. A Vučić ellen szerveződő mozgalmat egy két évvel ezelőtti, Újvidéken történt, 16 ember életét követelő tragédia hívta életre, és azóta folyamatos nyomás alatt tartotta a korábban megdönthetetlennek tűnő rendszert. Nyugati vezetők üdvözölték az egyetemisták győzelmét, de az aligha várható, hogy Szerbia a közeljövőben integrálódna a nyugati szövetségi rendszerekbe.

Örömünnep Vučić veresége után

Belgrádban, Újvidéken és Szerbia számos más városában örömünneplés tört ki vasárnap este, miután Aleksandar Vučić államfő elismerte, hogy az általa vezetett lista vereséget szenvedett a parlamenti választásokon. Déli szomszédunknál ezzel egy több mint 12 éves korszak ért véget, Vučić ugyanis 2014 és 2017 között miniszterelnökként, majd 2017 és 2026 között köztársasági elnökként alig korlátozott hatalommal vezette az országát.

Az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek nevű választási tömörülés győzelmével egy teljesen új korszak kezdődhet Szerbiában.

Supporters of Serbia's student-backed protest movement celebrate in the streets of Belgrade as veteran leader Aleksandar Vucic concedes defeat for his ruling party in snap elections. The vote is the culmination of nearly two years of student-led protests after the 2024 collapse of a canopy at Novi Sad railway station that killed 16 people — AFP News Agency (@AFP) October 26, 2026

Vučićnak egészen 2024. november 1-jéig lényegében megkérdőjelezhetetlen volt a hatalma. Bár a köztársasági elnök az alkotmány szerint Szerbiában csak ceremoniális feladatokat lát el – hasonlóan a magyar államfőhöz –, Vučić az alkotmánnyal is szembefordulva igazi elnöki rendszert alakított ki, ahol a miniszterelnök és a kormány neki alárendelt szereplőként viselkedik, holott a törvény betűje szerint a kormányfő lenne a végrehajtó hatalom feje.

Már csak ez a tény is jól mutatja, hogy Vučić mekkora informális hatalmat tudott kiépíteni, autoriter módon, az ellenzéket és a kormánykritikus médiát elnyomva irányítva országát. A majdnem teljhatalomhoz kellett az is, hogy az ellenzék széttöredezett volt, és nem tudott potens alternatívát kínálni a hatalompárttal, a Szerb Haladó Párttal (SNS) szemben. Ez változott meg 2024. november 1-jén, amikor egy tragikus esemény életre keltette a későbbi kihívót, a lázadó egyetemistákat.

Egy tragédia vezetett a mostani fordulathoz

Azon a két évvel ezelőtti november 1-jei napon a Vajdaság központjában, Újvidéken (Novi Sad) leszakadt a vasúti pályaudvar épületének előtetője. A pályaudvar épületét frissen újították fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalprojekt keretében, tehát nem arról volt szó, hogy egy régi, elhasználódott épületnél történt volna a tragédia. Bár elvileg az előtető nem volt része a felújításnak, később kiderült, hogy módosítottak a szerkezetén, és további terhelésnek tették ki.

A 16 ember halálát követelő esemény nem pusztán emberi mulasztás tragikus következményeként jelent meg a szerb lakosság egy jelentős része számára, hanem

szimbóluma lett az egész országot behálózó korrupciónak és nepotizmusnak, aminek elharapózását Vučić korlátokat nem ismerő hatalma tette lehetővé.

A katasztrófa után nem sokkal tüntetések indultak el, amelyek nemcsak az előtető leszakadásáért felelősök elszámoltatását tűzték ki célul, hanem általánosabb kormány- és rendszerellenes demonstrációkká nőtték ki magukat. A tüntetéseket az egyetemisták kezdték, de később más korosztályok és társadalmi csoportok is csatlakoztak hozzájuk, széleskörű ellenzéki társadalmi mozgalommá terjesztve ki a tiltakozásokat.

Mécsesek és virágok Újvidék vasúti pályaudvara előtt 2025. február elsején, a városban tartott kormányellenes tüntetés idején. Forrás: MTI/EPA/Andrej Cukic

Bár Vučić arra számíthatott, hogy a tüntetők majd megunják, és hazamennek, ez nem történt meg, a demonstrációk csak nem maradtak abba, és egyre nagyobbra nőttek. Végül csaknem három hónappal az Újvidéken történtek után, 2025 januárjának végén az elnök vezéráldozatot hozott: lemondott Miloš Vučević miniszterelnök, valamint Milan Đurić újvidéki polgármester. Vučević helyére Vučić egy viszonylag ismeretlen, a politikában addig magát mérsékelten explikáló, párton kívüli személyt helyezett Đuro Macut endokrinológus professzor személyében. Macut az egyik alapítója volt egy kormányt támogató mozgalomnak, egyfajta pártok feletti, kormánybarát ernyőszervezetnek, a maga Vučić által vezetett Népért és Államért Mozgalomnak, amely mozgalmi jelleggel próbálta mobilizálni az elnök és a kormány híveit.

A miniszterelnök menesztése azonban nem vetett véget a tüntetéseknek, habár az egyértelművé vált, hogy Vučić rendszerét nem lehet egyszerűen az utcán megdönteni, legalábbis erőszakmentes eszközökkel nem. A tüntetők erőszakhoz általánosságban nem is folyamodtak, annál inkább a rendőri erők és a kormány mellett kiálló „verőemberek”, akik számos, bizonyított atrocitást követtek el békés tüntetők ellen. Az aránytalan rendőrségi fellépés híre a világsajtót is bejárta, amikor egy 2025. március 15-i tüntetésen vélhetően akusztikus fegyvert, úgynevezett hangágyút vetettek be a tüntetők ellen – bár ennek alkalmazását a hatóságok tagadták.

Az előrehozott választásokat követelő egyetemista tüntetők tavaly májusban jelentették be, hogy mozgalmuknak szervezett politikai keretet adnak egy választási formáció létrehozásával. Végül hivatalosan idén szeptember 9-én – az előrehozott választások bejelentésének napján – alakult meg az Egyetemista Lista – Az Egyetemisták Győznek nevű választási párt, amely vezetőjéül egy 56 éves kardiológus professzort választott, Ilija Srdanovićot, aki most Szerbia következő miniszterelnöke lehet.

People in Belgrade celebrated following Serbia's Aleksandar Vucic speech conceding defeat to a student-led protest movement in a historic election that ends his long grip on power and heralds a new political era in the Balkan country https://t.co/1sNHj1iMvP https://t.co/3I6aaXFEzL — Reuters (@Reuters) October 26, 2026

Rosszul sült el Vučić mesterterve

Vučić elnöki mandátuma 2027 májusában járt volna le, és többször nem indulhatott volna a pozícióért. A szerb vezető ezért ahhoz a tervhez folyamodott, hogy visszatér a miniszterelnöki székbe, újra a kormányba helyezve át a hatalmi centrumot, az elnökségről pedig még hivatali ideje lejárta előtt lemondott. Az előrehozott parlamenti választásokat október 25-ére, az előrehozott elnökválasztást pedig december 26-ára írta ki Vučić.

A parlamenti választásokon Vučić vezetésével hivatalosan az Aleksandar Vučić – Egyesült Szerbia néven bejegyzett lista indult. A hatalompárton kívül 17 másik választási lista mérettette meg magát, kiemelkedően az Egyetemista Lista, továbbá a még a néhai Slobodan Milošević által alapított Szerbiai Szocialista Párt (SPS), továbbá a Pásztor Bálint vezette Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) – utóbbi két párt egyértelműen Vučićot erősítette. A szerbiai választási rendszer tisztán arányos, 3 százalékos a bejutási küszöb, utóbbi a kisebbségi listákra nem vonatkozik.

Annak ellenére, hogy a tisztán arányos rendszerek általában több párt bejutásának kedveznek, végül csak Vučić és az egyetemisták formációja tudta átlépni az alacsonynak számító, 3 százalékos küszöböt. Ez is jól mutatja, hogy mennyire polarizálttá vált a szerb társadalom, milyen kiélezetté vált a küzdelem, és hogy

a választás mennyire vált tulajdonképpen egy Vučić elleni népszavazássá.

Amikor egy alapvetően demokratikus körülmények között szinte teljhatalmat kiépítő vezetővel szemben tetőpontra hág az elégedetlenség, és létrejön egy potens kihívó, egy egyszerű parlamenti választás a vezetőről és a rendszeréről szóló voksolássá lesz, és a részvétel is jelentősen megnő: jól mutatják ezt az idei magyar és a mostani szerb parlamenti választások is.

A vasárnapi parlamenti választásokon a részvétel több mint 68 százalékos volt, amely ugyan elmarad a csaknem 80 százalékos áprilisi magyarországi részvételtől, de ha a 2023-as szerbiai parlamenti választások 58 százalékát vesszük alapul, akkor jelentős emelkedésnek mondható. A választás napján nemcsak Szerbiából, hanem számos külföldi szavazókör elől is hatalmas sorokat jelentettek, ami jól mutatta, mennyire megmozgatta a szerbiai választókat a mostani voksolás.

A még nem végleges eredmények szerint az Egyetemista Lista 52,54 százalékot szerzett, ezzel 140 képviselője lehet a 250 tagú parlamentben, ami kényelmes többséget biztosít számára. A Vučić mögötti erő a választók 39,29 százalékának támogatását tudhatja maga mögött, ami 103 mandátumra elég. Emellett a szerbiai parlamentben három képviselője lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek, kettő egy albán kisebbségi pártnak, egy-egy pedig két bosnyák kisebbségi erőnek.

Vučić már vasárnap este elismerte vereségét, ugyanakkor azt nem látszik hajlandónak elismerni, hogy a szerb emberek demokratikus akaratukkal mondtak nemet rá és a rendszerére. Ennek jele, hogy egy olyan forradalomról beszélt, amelyet „számos európai ország és a Trump elnökkel szembenálló amerikai mélyállam” hajtott végre. Vučić azt is megjegyezte, hogy mindenhol győztek, „ahol szerbek élnek”, megemlítve a boszniai Szerb Köztársaságot, Montenegrót, Észak-Macedóniát és Koszovót – ezzel implicite mintha arra utalt volna, hogy Szerbiában nem szerbek, legalábbis nem „igazi” szerbek élnek. Az ellenzéki médiára kitérve azt mondta, azok elvégezték a „piszkos munkát” mások helyett. Végül azt ígérte, ellenzékben is harcolni fog, előrevetítve, hogy „gyorsabban legyőzzük a gonoszt, mint gondolnák”.

A külföld árgus szemekkel figyel, Magyar Péter „budapesti gyorsról” beszél

A győztes Egyetemista Lista előtt most hatalmas feladatok tornyosulnak. Először is hozzá kell kezdeniük Vučić 13 éve építgetett rendszerének lebontásához és egy új rendszer felépítéséhez. Bár Vučić bukása után az államfő vélhetően visszakapja elsősorban ceremoniális szerepét, az év végén esedékes elnökválasztást is meg kellene nyernie a diákok várható jelöltjének, elkerülendő, hogy egy Vučić-barát elnökkel kelljen „társbérletben” lenniük. Nagy feladat lesz a mindent átható korrupció felszámolása is.

Az Egyetemista Lista a kampányban viszonylag keveset beszélt arról, hogy milyen jövőt képzel el Szerbia számára a nagyvilágban. Vučić alatt Belgrád bár hivatalosan az Európai Unióba törekedett – Szerbia 2012 óta tagjelölt –, valójában azonban végig „Brüsszellel” szemben is politizált, miközben baráti viszonyt ápolt Oroszországgal és Kínával. Szerbia nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz, és oroszellenes fordulat egy új kormány létrejöttével sem várható, a szerbek nagy része ugyanis a hasonló szláv nyelv és az ortodox vallás miatt szoros, már-már testvéri kapcsolatot érez az orosz néppel.

Aleksandar Vučić szerb és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója pekingi látogatásuk keretében 2025. szeptembre 2-án. Forrás: kremlin.ru via Commons

További problémát jelent Koszovó kérdése is. Belgrád soha nem ismerte el albán többségű tartománya 2008-as függetlenedését, hasonlóan Oroszországhoz, Kínához és öt EU-s tagországhoz (Románia, Szlovákia, Spanyolország, Görögország, Ciprus), és továbbra is saját területének tekinti. Észak-Koszovóban ma is jelentős szerb lakosság él, az ő státuszuk folyamatos gyúanyagot jelent, hiszen nem ismerik el maguk fölött a koszovói állam fennhatóságát, de facto mégis Koszovó lakosaiként élnek. (Ismert, hogy egy 2023. május 29-én kitört észak-koszovói zavargásban magyar békefenntartó katonák is megsérültek a feldühödött szerbekkel történt összecsapásban.)

Rendkívül valószínűtlen, hogy egy új szerb kormány elismerné a független Koszovót: a legtöbb, amire számítani lehet, hogy az ellentéteknek a vučići érára jellemző tüzelése helyébe a feszültség csillapításának politikája lép, de a status quo alapvetően megmarad. Arra sem tehetünk nagy téteket, hogy Szerbia belátható időn belül az EU tagja lesz, illetve hogy az új kormány szembefordul Oroszországgal és Kínával. Inkább arra számíthatunk, hogy egy barátibb, konszenzuskeresőbb viszony alakul ki az Európai Unióval, és csillapodik az erős Nyugat-ellenes retorika. A Nagy-Jugoszlávia szétesése és Koszovó elvesztése miatti sérelmek nagyon mély gyökeret eresztettek a szerb társadalomban, és ezekért sokan a Nyugatot teszik felelőssé, ezért nem valószínű, hogy Szerbia belátható időn belül be tudna tagozódni a nyugati szövetségi rendszerekbe.

Nyugati vezetők mindenesetre üdvözölték a szerb választások végeredményét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en gratulált az Egyetmista Lista győzelméhez, megjegyezve:

Készen állunk arra, hogy támogassuk a jogállamiság, a sajtószabadság, a korrupció elleni küzdelem és az erős demokratikus intézmények terén végrehajtandó reformokat, valamint arra, hogy közösen dolgozzunk Szerbia jövőjének előmozdításán az Európai Unióban.

Antonió Costa, az Európai Tanács és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szintén üdvözölte a diákok győzelmét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érezhetően örömének adott hangot a nyíltan oroszbarát Vučić bukása után.

Változások történtek Szerbiában – a Diákok Listája győzelmet aratott. Ez pedig egyértelműen új fejezetet nyit az ország és népe történelmében. Szerbiának sikert, valódi fejlődést és szoros kapcsolatokat kívánunk az európai közösséggel

– fogalmazott az ukrán államfő az X-en.

Itthon Magyar Péter miniszterelnök több posztban is az áprilisi magyarországi és az októberi szerbiai választások közötti hasonlóságra utalt.

Szerbiában országszerte örömünnep kezdődött az utcákon. Ismerős?

– utalt Magyar Péter az április 12-i Fidesz-vereség utáni utcai ünneplésekre vasárnap este. Egy másik posztban közzétette, hogy gratulált a győztes erőnek, és biztosította őket Magyarország támogatásáról.

Hétfő reggel a miniszterelnök „nosztalgikus érzésről” írt, és arról, hogy

a budapesti gyors a politikában előbb ért Belgrádba, mint a síneken,

utalva az Orbán-kormány egyik nagy projektjének számító vasútvonalra. A „budapesti gyors” emlegetése egyértelműen utal arra, hogy a Tisza Párt vezetője a saját mozgalmához hasonlónak látja a szerbiai diákok mozgalmát. Ez egyben azt is előrevetítheti, hogy Vučić bukásával ismét jó viszony alakulhat ki déli szomszédunkkal.

Címlapkép: Az Egyetemista Lista győzelmét ünneplők Belgrádban 2026. október 25-én este. Forrás: MTI/EPA/Andrej Cukic