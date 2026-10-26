Jelentett a hírszerzés: szabotázskísérlet volt Magyarország szomszédjában, Moszkvába vezetnek a szálak

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) tájékoztatása szerint orosz szabotázskísérlet volt Brassó közelében – írja az MTI.

Szeptember 14-én tűz pusztított a brassói Carfil lőszergyár közvetlen közelében, a hatóságok megállapítása szerint Oroszországból irányíthatták a műveletet. Az SRI nyilvánosságra hozta, hogy három személy ellen gyűjtöttek terhelő adatokat, két fehérorosz és egy ukrán állampolgár érintett. Arra a megállapításra jutottak, hogy az érintettek kapcsolatban lehetnek az orosz szabotázshálózattal, annak tagjai lehetnek.

A ROMARM állami védelmi konszern leányvállalataként működő brassói lőszergyár közelében keletkezett tűz komoly veszélyt jelentett az üzemre.

A DIICOT jelentése szerint két gyanúsítottat Németországban azonosítottak és helyeztek előzetes letartóztatásba, miközben hasonló cselekmények elkövetésére készültek. A harmadik, Lengyelországban tartózkodó gyanúsított ellen hétfőn adtak ki európai elfogatóparancsot.

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