Jöhet a fordulat Moszkva égi háborújában: ez a rendszer még a legveszélyesebb fegyvereket is leszedi

A rendszer két különféle rakétára épül: a sugárhajtású AD-1 "Inferno" és a szilárd hajtóanyagú AD-2 "Ambush" típusra. Az előbbi 700 km/h-s sebességével és 20 kilométeres hatótávolságával az általános fenyegetések elhárítására szolgál, míg az utóbbi a kétszeres hangsebességet – közel 3000 km/h-t – elérve a védelmen átjutó, közvetlen becsapódás előtt álló célpontokat iktatja ki utolsó védelmi vonalként.
A fejlesztés közvetlenül az orosz támadó drónok technológiai fejlődésére reagál: az iráni Sahed konstrukcióján alapuló Gerány típusú drónok kezdetben lassú, légcsavaros eszközök voltak, amelyeket az ukrán légvédelem 90 százalékos hatékonysággal tudott megsemmisíteni.
Az utóbbi hónapokban Oroszország már tömegével gyártja és veti be a 400–700 km/h sebességre képes Gerány-4 és Gerány-5 típusokat, amelyeknek csaknem a fele átjut a légvédelmen
– mondta Gundbert Scherf, a Helsing vezérigazgatója.
A vállalat kiemeli a rendszer tömeggyárthatóságát, hiszen a két rakéta aktív radaros önirányítóját széles körben hozzáférhető alkatrészekből állítják össze. Így a leendő vásárlóknak nem kell tartaniuk sem a kínai kitettségű ellátási láncok kockázataitól, sem az amerikai exportkorlátozásoktól. A bemutatón vetített animáció szerint egy bevetési egység 20 Inferno és 40 Ambush rakétát indíthat szabványos konténerekből egy drónraj ellen, miközben az elfogások sorrendjét és távolságát a Helsing mesterséges intelligenciája automatikusan határozza meg.
A Contra rendszer piaci megjelenését 2027 második felére tervezik, ám Scherf közlése szerint az első szerződést már alá is írták. A termék piacra lépése egybeesik azzal, hogy az európai kormányok egyre inkább a helyi fejlesztésű rendszereket keresik, attól tartva, hogy
az iráni háború miatt az amerikai gyártású légvédelmi eszközök – például a Patriot rendszerek – beszerzése a szövetségesek számára tovább nehezül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jelentett a hírszerzés: szabotázskísérlet volt Magyarország szomszédjában, Moszkvába vezetnek a szálak
Több gyanúsítottat elkaptak.
Itt valami nagyon nem stimmel: hatalmas az eltérés a kutatásokban, teljesen máshogy alakulhat a jégtakaró olvadása
Eltérő modellt alkalmaztak, nagyon más jött ki.
Elbukott Donald Trump egyik legfontosabb ígérete, ráadásul pár nappal a választások előtt
Statisztikák szerint Joe Biden alatt jobb volt.
Fordulat Európa védelmében: Oroszországra még a NATO-nál is veszélyesebb nukleáris rendszer várhat
Lépett az atomhatalom, teljesen átalakul a rendszer.
Európa egyik legerősebb hatalmának vezetője „viccesnek” nevezte az Orbán Viktor jövőjéről szóló felvetést
Egy másik pletykát is említett.
A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra
A sokéves átlag alá süllyedhet a hőmérséklet.
Szép csendben családok tízezreitől vesz el egymilliót a Tisza-kormány, nem lesznek boldogok a lakáshitelesek
Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium, pedig sokaknak lehet ez komoly érvágás.
Vitézy Dávid szerint itt a fordulat: elindulhatnak a felújítások
Jóval több pénz jut a területre.
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?
Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tolni. Az idei adójóváírási keretet ugyanis csak idei befizetésekkel használhatod ki. A Bankmo
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt A hitelképesség javítása kulcskérdés, ha hiteligénylésről van szó, hiszen ne
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szervezi a világ sorsáról való gondolkozást. Az igazi kérdés nem az, hogy melyik fronton ki fog
"Őszinteségben és felelősségvállalásban szeretnék rendszerváltást: felnőttként kell kezelnünk a társadalmat"
A Tisza költségvetése ellentmondásokkal terhelt, és fontos kérdés, hogy sikerül-e feloldani ezeket. Szabó Balázs, a HOLD vezérigazgatója Dull Szabolcs vendégeként üdvözölte a hiány csökk
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.