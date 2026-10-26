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Jöhet a fordulat Moszkva égi háborújában: ez a rendszer még a legveszélyesebb fegyvereket is leszedi
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Jöhet a fordulat Moszkva égi háborújában: ez a rendszer még a legveszélyesebb fegyvereket is leszedi

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A német Helsing vállalat bemutatta a Contra névre keresztelt új légvédelmi rakétarendszerét, amely mesterséges intelligenciával vezérelt elfogás-koordinációval és lövedékenként százezer dollár alatti költséggel semmisítené meg a nagy sebességű támadó drónokat - tudósított a Defense News.

A rendszer két különféle rakétára épül: a sugárhajtású AD-1 "Inferno" és a szilárd hajtóanyagú AD-2 "Ambush" típusra. Az előbbi 700 km/h-s sebességével és 20 kilométeres hatótávolságával az általános fenyegetések elhárítására szolgál, míg az utóbbi a kétszeres hangsebességet – közel 3000 km/h-t – elérve a védelmen átjutó, közvetlen becsapódás előtt álló célpontokat iktatja ki utolsó védelmi vonalként.

A fejlesztés közvetlenül az orosz támadó drónok technológiai fejlődésére reagál: az iráni Sahed konstrukcióján alapuló Gerány típusú drónok kezdetben lassú, légcsavaros eszközök voltak, amelyeket az ukrán légvédelem 90 százalékos hatékonysággal tudott megsemmisíteni.

Az utóbbi hónapokban Oroszország már tömegével gyártja és veti be a 400–700 km/h sebességre képes Gerány-4 és Gerány-5 típusokat, amelyeknek csaknem a fele átjut a légvédelmen

– mondta Gundbert Scherf, a Helsing vezérigazgatója.

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A vállalat kiemeli a rendszer tömeggyárthatóságát, hiszen a két rakéta aktív radaros önirányítóját széles körben hozzáférhető alkatrészekből állítják össze. Így a leendő vásárlóknak nem kell tartaniuk sem a kínai kitettségű ellátási láncok kockázataitól, sem az amerikai exportkorlátozásoktól. A bemutatón vetített animáció szerint egy bevetési egység 20 Inferno és 40 Ambush rakétát indíthat szabványos konténerekből egy drónraj ellen, miközben az elfogások sorrendjét és távolságát a Helsing mesterséges intelligenciája automatikusan határozza meg.

A Contra rendszer piaci megjelenését 2027 második felére tervezik, ám Scherf közlése szerint az első szerződést már alá is írták. A termék piacra lépése egybeesik azzal, hogy az európai kormányok egyre inkább a helyi fejlesztésű rendszereket keresik, attól tartva, hogy

az iráni háború miatt az amerikai gyártású légvédelmi eszközök – például a Patriot rendszerek – beszerzése a szövetségesek számára tovább nehezül.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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