Kénytelen volt meghátrálni Oroszország: hónapok óta nem mernek kifutni a nyílt vízre a kulcsfontosságú hadihajók

Pletencsuk kiemelte, hogy az orosz Fekete-tengeri flotta már öt egymást követő hónapja nem hagyta el a novorosszijszki támaszpontot. A szóvivő szerint az orosz hadvezetés a korábbi súlyos veszteségek miatt döntött így. Mint fogalmazott, a folyamatos csapások miatt valószínűleg úgy ítélték meg, hogy
biztonságosabb a saját kikötőjükből indítani a rakétákat, még akkor is, ha egy esetleges kikötői robbanás súlyos következményekkel járna.
Az orosz légierő ugyanakkor továbbra is aktív a térségben, bár a repülőgépek és a helikopterek legalább százkilométeres távolságot tartanak az ukrán védelmi erőktől. Pletencsuk hozzátette, Oroszország továbbra is alkalmaz tengeri indítású cirkálórakétákat, ám a rakétahordozó tengeralattjárók mozgástere erősen korlátozott, hiszen sem a kikötőből nem hajtanak végre indításokat, sem a nyílt tengerre nem futnak ki.
Az ukrán csapások hatékonyságát jól mutatják a közelmúlt eseményei. Az augusztus 12-i támadás során a novorosszijszki haditengerészeti bázison két fregatt is megsérült, szeptember 9-én éjjel pedig az ukrán erők eltalálták az Admiral Esszen fregattot, amely a Kalibr rakéták egyik fő hordozója.
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