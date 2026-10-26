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Küszöbön a nagyszabású támadás: az Egyesült Államok döntő csapásra készül a Közel-Keleten
Globál

Küszöbön a nagyszabású támadás: az Egyesült Államok döntő csapásra készül a Közel-Keleten

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Az Egyesült Államok közel-keleti erői akár 96 órán belül készek nagyszabású katonai műveletet indítani Irán ellen, amennyiben Donald Trump elnök erre utasítást ad – értesült a CNN két amerikai hivatalos forrásból.

A térségben jelenleg

elegendő katonai kapacitás áll rendelkezésre a művelethez, amelynek mértéke jóval meghaladná az idén korábban végrehajtott, korlátozott csapásokat.

Utóbbiak még csupán radarok, indítóállások és más, gyorsan pótolható iráni eszközök megsemmisítésére irányultak. Az egyik forrás úgy fogalmazott, hogy a tervezett akció valóban nagyszabású művelet lesz. Több jelenlegi és korábbi amerikai tisztségviselő szerint nem az a kérdés, hogy Trump kiadja-e a parancsot, hanem az, hogy mikor, a legtöbben pedig a félidős választások utáni időszakra teszik a csapás várható időpontját.

A friss amerikai hírszerzési értékelések szerint Irán és a húszi lázadók rendkívül komolyan veszik az újabb támadások lehetőségét. Egy október 23-i, nem minősített feljegyzésben Jay Clayton nemzeti hírszerzési igazgató arról tájékoztatta Marco Rubio külügyminisztert, hogy Teherán jelentősen fokozta az amerikai személyzet elleni célzott akcióit, és ezek a tervek már előrehaladott szakaszba léptek a Közel-Keleten, valamint más régiókban is. Bár a hírszerzés úgy véli, hogy Irán és a húszik nem indítanának megelőző támadást, egy esetleges amerikai vagy izraeli csapásra azonnal válaszolnának, célba véve a térségben állomásozó amerikai állományt és létesítményeket.

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Ennek fényében az Egyesült Államok a napokban várhatóan tovább csökkenti a közel-keleti nagykövetségein dolgozók létszámát. Jelenleg a rijádi képviselet az egyetlen, ahol hivatalosan elrendelték a diplomáciai személyzet távozását, de hamarosan más külképviseletek is hasonló utasításra számíthatnak. Emellett a következő rotáció során

a Közel-Keletre tervezett, nem nélkülözhetetlen katonai állomány vezénylését is leállították.

Brad Cooper admirális, az amerikai központi parancsnokság, a CENTCOM vezetője vasárnap a Hormuzi-szoroshoz látogatott, ahol az amerikai haditengerészet továbbra is zárlat alatt tartja az iráni kikötőket. Egy amerikai tisztségviselő elismerte, hogy a tengerszoros körüli helyzet hosszú távon tarthatatlan, és diplomáciai áttörés hiányában ez is az egyik fő oka lehet annak, hogy Trump a katonai megoldás mellett dönt.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök újabb iráni csapások végrehajtását szorgalmazta, ám amerikai tisztségviselők arra kérték, várja meg, amíg Washington is felkészül a közös akciókra. Források szerint Netanjahu a félidős választások előtti közös támadásra próbálta rávenni Trumpot, aki azonban nem adott zöld jelzést. Ez részben azzal magyarázható, hogy Ejal Zamir izraeli vezérkari főnök szerint a lépés az izraeli választásokat is veszélyeztetné. Izrael végül beleegyezett a halasztásba, mivel a háború során megcsappant légvédelmi rakétakészleteinek pótlásához szüksége van az amerikai támogatásra. Netanjahu ugyanakkor e héten egy katonai avatóünnepségen nyíltan kijelentette, hogy

a hadsereg és a Moszad feladata az iráni rezsim megdöntése.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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