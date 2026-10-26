Küszöbön a nagyszabású támadás: az Egyesült Államok döntő csapásra készül a Közel-Keleten

A térségben jelenleg
elegendő katonai kapacitás áll rendelkezésre a művelethez, amelynek mértéke jóval meghaladná az idén korábban végrehajtott, korlátozott csapásokat.
Utóbbiak még csupán radarok, indítóállások és más, gyorsan pótolható iráni eszközök megsemmisítésére irányultak. Az egyik forrás úgy fogalmazott, hogy a tervezett akció valóban nagyszabású művelet lesz. Több jelenlegi és korábbi amerikai tisztségviselő szerint nem az a kérdés, hogy Trump kiadja-e a parancsot, hanem az, hogy mikor, a legtöbben pedig a félidős választások utáni időszakra teszik a csapás várható időpontját.
A friss amerikai hírszerzési értékelések szerint Irán és a húszi lázadók rendkívül komolyan veszik az újabb támadások lehetőségét. Egy október 23-i, nem minősített feljegyzésben Jay Clayton nemzeti hírszerzési igazgató arról tájékoztatta Marco Rubio külügyminisztert, hogy Teherán jelentősen fokozta az amerikai személyzet elleni célzott akcióit, és ezek a tervek már előrehaladott szakaszba léptek a Közel-Keleten, valamint más régiókban is. Bár a hírszerzés úgy véli, hogy Irán és a húszik nem indítanának megelőző támadást, egy esetleges amerikai vagy izraeli csapásra azonnal válaszolnának, célba véve a térségben állomásozó amerikai állományt és létesítményeket.
Ennek fényében az Egyesült Államok a napokban várhatóan tovább csökkenti a közel-keleti nagykövetségein dolgozók létszámát. Jelenleg a rijádi képviselet az egyetlen, ahol hivatalosan elrendelték a diplomáciai személyzet távozását, de hamarosan más külképviseletek is hasonló utasításra számíthatnak. Emellett a következő rotáció során
a Közel-Keletre tervezett, nem nélkülözhetetlen katonai állomány vezénylését is leállították.
Brad Cooper admirális, az amerikai központi parancsnokság, a CENTCOM vezetője vasárnap a Hormuzi-szoroshoz látogatott, ahol az amerikai haditengerészet továbbra is zárlat alatt tartja az iráni kikötőket. Egy amerikai tisztségviselő elismerte, hogy a tengerszoros körüli helyzet hosszú távon tarthatatlan, és diplomáciai áttörés hiányában ez is az egyik fő oka lehet annak, hogy Trump a katonai megoldás mellett dönt.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök újabb iráni csapások végrehajtását szorgalmazta, ám amerikai tisztségviselők arra kérték, várja meg, amíg Washington is felkészül a közös akciókra. Források szerint Netanjahu a félidős választások előtti közös támadásra próbálta rávenni Trumpot, aki azonban nem adott zöld jelzést. Ez részben azzal magyarázható, hogy Ejal Zamir izraeli vezérkari főnök szerint a lépés az izraeli választásokat is veszélyeztetné. Izrael végül beleegyezett a halasztásba, mivel a háború során megcsappant légvédelmi rakétakészleteinek pótlásához szüksége van az amerikai támogatásra. Netanjahu ugyanakkor e héten egy katonai avatóünnepségen nyíltan kijelentette, hogy
a hadsereg és a Moszad feladata az iráni rezsim megdöntése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lefotózták a titkos építkezést: pusztító fegyverek gyártásába kezdett a közel-keleti hatalom
Amerika aggódva követi az eseményeket.
Döntött Moszkva egyik fontos szövetségese: megindulhatnak a katonák
Több évtizedes doktrínát rúgnak fel.
Hat évtizede nem történt ilyen: teljesen kiszáradt a magyarok közkedvelt turistacélpontja
Víz csak elvétve található a környéken.
Megkezdődik a munka a kórházban rekedt csecsemők ügyében, 90 nap múlva várható a koncepció
Csúcsintézmények, civil szervezetek, minisztériumok vesznek részt a munkában.
Jöhet a fordulat Moszkva égi háborújában: ez a rendszer még a legveszélyesebb fegyvereket is leszedi
Már az első szerződést is megkötötték.
Most dől el, hogyan alakul a keleti nagyhatalom jövője: már körvonalazódik az irány
Negyedik ciklusára készül az elnök.
Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?
Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tolni. Az idei adójóváírási keretet ugyanis csak idei befizetésekkel használhatod ki. A Bankmo
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt A hitelképesség javítása kulcskérdés, ha hiteligénylésről van szó, hiszen ne
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szervezi a világ sorsáról való gondolkozást. Az igazi kérdés nem az, hogy melyik fronton ki fog
"Őszinteségben és felelősségvállalásban szeretnék rendszerváltást: felnőttként kell kezelnünk a társadalmat"
A Tisza költségvetése ellentmondásokkal terhelt, és fontos kérdés, hogy sikerül-e feloldani ezeket. Szabó Balázs, a HOLD vezérigazgatója Dull Szabolcs vendégeként üdvözölte a hiány csökk
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.