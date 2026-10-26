Nappallá vált az éjszaka az Ukrajna szomszédjában fekvő nagyvárosban - Rakéták és drónok is indultak
Október 26-án hajnalban dróncsapás érte az oroszországi Voronyezset, ahol több ponton robbanásokról és tüzekről számoltak be, a támadás során pedig egy nagy üzleti központot is találat ért - közölte a Kyiv Independent.
Lángokban áll Voronyezs, rossz hírt kapott Putyin - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
A hétvégi belgorodi dróntámadás után hétfőre virradóan ukrán drónok támadták Voronyezs városát. Kijev jelentése szerint a Starshield rendszer újra teljes kapacitáson működik azt követően, hogy október elején, Donald Trump újabb kiakadását követően fennakadásokat észleltek a működésében. Vasárnap Szerbiában vereséget szenvedett az előrehozott választásokon Putyin szövetségese, Alexandar Vučić. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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