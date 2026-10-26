Lefotózták a titkos építkezést: pusztító fegyverek gyártásába kezdett a közel-keleti hatalom

A kereskedelmi műholdfelvételeket elemző szakértők úgy vélik, hogy
a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma jelentősen bővíti a gyártókapacitását a ballisztikus rakéták terén.
A megállapítások szerint Rijád szilárd meghajtású rakétákat szeretne gyártani, ezek nagyobb hasznos terhet lennének képesek szállítani és jóval nagyobb távolságba is be tudnának találni. Úgy vélik, hogy a fejlesztések révén az iszlám hatalom jóval nagyobb elrettentő erőt tud felmutatni Iránnal szemben, valamint a húszi lázadókkal szemben is megerősíti a pozícióját.
Problémát jelenthet, hogy Szaúd-Arábia ezzel a lépéssel tudatosan elmélyíti a regionális fegyvergyártási versenyfutást. A másik rizikót az Egyesült Államok viselkedése jelenthet, mivel Washingtonban számos döntéshozó problémásnak véli a Szaúd-Arábiával körvonalazódó nukleáris megállapodást. Számos amerikai úgy véli, hogy az esetleges engedékenység az atomtöltetek elterjedésének kedvezne a feszült térségben. A szaúdi fővárrostól mintegy 125 kilométerre nyugatra található al-Duwadimi komplexumról 2025 áprilisa és 2026 szeptembere között készítette műholdfelvételket. Rijád nem reagált a megkeresésekre.
Sam Lair és Michael Duitsman, az amerikai Foreign Policy Research Institute (FPRI) kutatói úgy vélik, hogy jelentős új épületek láthatók a képeken. Az egyiken új öntőgödröket fedeztek fel, amik éppen a ballisztikus rakéták fejlesztéséhez lehet szükséges.
A képek arra utalnak, hogy Szaúd-Arábia bővíti a rakétagyártó komplexum infrastruktúráját, valószínűleg nagyobb rakéták gyártása érdekében, amelyek nagyobb hasznos terhelést tudnak szállítani vagy nagyobb hatótávolságot érhetnek el
– állapították meg.
A kialakítás alapján azt is meghatározták, hogy vélhetően kínai technológiát alkalmaznak. A kapcsolat nem lenne meglepetés, a CIA már 1991-ben arról jelentett, hogy Szaúd-Arábia a keleti nagyhatalomtól szerzett be ballisztikus rakétákat. Rijád azért fordulhatott Pekinghez segítségért, mivel Washingtonban nem nézik jó szemmel az ilyen jellegű fejlesztéseket. Úgy gondolják, hogy a ballisztikus rakéták abban lennének a segítségükre, hogy csapást mérjenek Iránra, méghozzá anélkül, hogy a saját vadászgépeiket kockára tennék.
Címlapkép forrása: Portfolio
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