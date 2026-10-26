10°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Meglepetés Brazíliában: megfordult az eredmény a választás második fordulóján!
Globál

Meglepetés Brazíliában: megfordult az eredmény a választás második fordulóján!

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő brazil államfő nyerte a vasárnapi elnökválasztás második fordulóját Brazíliában, ezzel negyedszer választották meg az ország elnökének. Legyőzött ellenfele, Flávio Bolsonaro szenátor ugyanakkor nem ismerte el az eredményt, és a választás megsemmisítését kezdeményezi.

A választási bizottság szinte teljes feldolgozottság mellett Lula győzelmét állapította meg.

A Munkáspárt jelöltje a szavazatok mintegy 52 százalékát szerezte meg, míg a korábbi elnök, Jair Bolsonaro fia, Flávio Bolsonaro nagyjából 48 százalékot kapott.

Lula győzelme meglepetésnek számít, mivel az első fordulóban még Bolsonaro végzett az élen. Az eredmény egyben fékezheti a jobboldali erők elmúlt évekbeli latin-amerikai előretörését. Luiz Inácio Lula da Silva január 5-én kezdheti meg új, négyéves elnöki ciklusát. Győzelmi beszédében azt ígérte, együttműködik a választók által megválasztott konzervatív kongresszussal, és nagyobb társadalmi részvételt biztosít a döntéshozatalban.

Flávio Bolsonaro a brazíliavárosi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy lehetetlennek tartja az eredmény elfogadását. A politikus szerint a választás törvényességét megkérdőjelezi, hogy a legfelsőbb bíróság az ország több részét érintő közlekedési és időjárási problémák miatt két órával meghosszabbította a szavazást. Elemzők szerint ugyanakkor kicsi az esély arra, hogy a választást megsemmisítsék. Rámutattak arra, hogy Bolsonaro tábora egyes térségekben maga is kérte a szavazási idő meghosszabbítását, Lula pedig több mint 4 millió szavazatos előnnyel nyerte meg a második fordulót.

Még több Globál

Lángokban áll Voronyezs, rossz hírt kapott Putyin - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Nappallá vált az éjszaka az Ukrajna szomszédjában fekvő nagyvárosban - Rakéták és drónok is indultak

Aleksandar Vucic elismerte vereségét

A 80 éves Lula számára az eredmény újabb politikai visszatérést jelent. A baloldali politikust 2018-ban korrupciós ügyek miatt bebörtönözték, az ítéleteket azonban később hatályon kívül helyezték. Ezt követően a 2022-es választáson ismét elnökké választották. A kampányban Lula a korábbi kormányzati eredményeire hivatkozott. Azt hangsúlyozta, hogy csökkent a szegénység és az egyenlőtlenség, valamint történelmi mélypontra süllyedt a munkanélküliség és az erdőirtás. Emellett további szociális intézkedéseket és a munkavállalókat segítő reformokat ígért.

Az új elnöki ciklust ugyanakkor kedvezőtlen politikai és gazdasági környezetben kezdi meg. A parlamentben a konzervatív és jobboldali pártok jelentős erőt képviselnek, ami megnehezítheti a kormányzati kezdeményezések elfogadását. A brazil gazdaság növekedése várhatóan mérsékelt marad, miközben magas a kamatszint és az államadósság is.

Lula győzelme után a brazil részvénypiacot követő egyik tőzsdén kereskedett alap árfolyama jelentős csökkenéssel reagált az ázsiai kereskedésben, ami várható is volt. Elemzők szerint a befektetők attól tartanak, hogy az elnök továbbra is az állami szerepvállalásra épülő gazdaságpolitikát követi majd.

A vasárnapi szavazás mintegy 159 millió választópolgárt érintett. Lula az első olyan jelölt Brazília demokratikus átmenete óta, aki az első fordulóban elszenvedett vereség után a második fordulóban mégis meg tudta nyerni az elnökválasztást.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter is reagált Vucic bukására

Aleksandar Vucic elismerte vereségét

Címlapkép forrása: Rodrigo Paiva/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Orbán Viktor kerülhet az ENSZ élére
Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott
Megjelent egy térkép: ezek Putyin valódi célpontjai – Hatalmas területet szállnának meg az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility