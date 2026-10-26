Megszólalt a Kreml a szerbiai választásokról: reméljük, hogy megértik

Oroszország
Oroszország reméli, hogy az új szerb vezetés tudatában lesz annak: a Moszkvával való együttműködés előnyös Belgrád számára – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.
Ami azt az új politikai erőt illeti, amely a választások eredményeként kerül hatalomra, reményünket fejezzük ki, hogy tevékenységük szintén konstruktív módon fog irányulni a kapcsolatok további fejlesztésére. És hogy ezek az új politikai erők megértsék: az Oroszországgal való együttműködés Szerbia érdekeit szolgálja, mert ez Szerbiának hoz hasznot, ez elsősorban Szerbiának előnyös
– fogalmazott Peszkov.
A magunk részéről minden tőlünk telhetőt megteszünk a Belgráddal fennálló kapcsolataink fejlesztése érdekében, de, mint tudják, a tangót ketten járják
– tette hozzá.
A Kreml szóvivője méltatta Aleksandar Vučić volt szerb elnöknek, a Szerb Haladó Párt vezetőjének hozzájárulását Oroszország és Szerbia kétoldalú kapcsolatainak fejlődéséhez. Kifejezte Moszkva abbéli reményét, hogy Vučić ezt a tevékenységét ellenzékben is folytatja majd.
Horvátország
A Szerbiával hagyományosan konfliktusos viszonyt ápoló Horvátország miniszterelnöke is megszólalt a választások kapcsán. Andrej Plenković azt mondta, Horvátország az utóbbi 14 évben tapasztaltnál jobb kapcsolatokra számít Szerbiával, és bízik abban, hogy az új belgrádi vezetés nagyobb figyelmet fordít majd a szomszédos országokkal fenntartott viszonyra.
Montenegró
A Szerbiától 2006-ban elszakadt Montenegró miniszterelnöke, Milojko Spajić, illetve elnöke, Jakov Milatović szerint új fejezetet nyithat a montenegrói–szerb kapcsolatokban az Egyetemista Lista győzelme.
Montenegró és Szerbia kapcsolatait az utóbbi években több politikai és diplomáciai nézeteltérés is terhelte. A két ország viszonyában különösen Koszovó függetlenségének montenegrói elismerése, a szerb ortodox egyház montenegrói szerepe, valamint a nemzeti identitással és a történelmi múlttal kapcsolatos viták okoztak feszültségeket.
Bosznia-Hercegovina
A megosztott Bosznia-Hercegovinában eltérő reakciók fogadták a szerbiai választások eredményét.
Nermin Nikšić, a többségében bosnyákok és horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderáció miniszterelnöke, a Szociáldemokrata Párt (SDP) elnöke a közösségi oldalán gratulált az Egyetemista Lista győzelméhez, és reményét fejezte ki, hogy az eredmény új korszakot nyithat Szerbia és Bosznia-Hercegovina kapcsolatában.
A boszniai Szerb Köztársaságban visszafogottabb reakciók születtek. Nenad Stevandić, a boszniai szerb entitás parlamentjének elnöke, aki korábban élesen bírálta a szerbiai egyetemisták mozgalmát, most közölte: tiszteletben kell tartani a választók döntését.
Milorad Dodik, a Szerb Köztársaság elnöke gratulált a győzelemhez az Egyetemista Listának.
Gratulálok az Egyetemista Listának a győzelméhez. Szerbia polgárai és valamennyi politikai szereplő ismét bizonyította az egyik legrégebbi államépítő nép demokratikus jellegét Európában. (…) A Szerb Köztársaság és Szerbia továbbra is együtt fog haladni. A legszorosabb és legjobb kapcsolatokban. Együttműködésben és támogatásban minden kérdésben – regionális és nemzetközi szinten, minden fórumon és minden intézményben. Mert a Drina mindkét partján élő szerbek egy nép, és az is maradnak
– fogalmazott az X-en Dodik, aki ugyanakkor köszönetet mondott Aleksandar Vučićnak is az eddigi együttműködésért.
A szerbiai választásokról itt írtunk bővebben:
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Marko Djokovic
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