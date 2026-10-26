12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megszólalt a Kreml a szerbiai választásokról: reméljük, hogy megértik
Globál

Megszólalt a Kreml a szerbiai választásokról: reméljük, hogy megértik

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország és több, Szerbiával szomszédos ország is megszólalt a vasárnapi szerbiai választásokkal kapcsolatban, ahol 12 év után sikerült leváltani Aleksandar Vučićot és rendszerét.

Oroszország

Oroszország reméli, hogy az új szerb vezetés tudatában lesz annak: a Moszkvával való együttműködés előnyös Belgrád számára – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Ami azt az új politikai erőt illeti, amely a választások eredményeként kerül hatalomra, reményünket fejezzük ki, hogy tevékenységük szintén konstruktív módon fog irányulni a kapcsolatok további fejlesztésére. És hogy ezek az új politikai erők megértsék: az Oroszországgal való együttműködés Szerbia érdekeit szolgálja, mert ez Szerbiának hoz hasznot, ez elsősorban Szerbiának előnyös

fogalmazott Peszkov.

A magunk részéről minden tőlünk telhetőt megteszünk a Belgráddal fennálló kapcsolataink fejlesztése érdekében, de, mint tudják, a tangót ketten járják

Még több Globál

Lángokban áll Voronyezs, rossz hírt kapott Putyin - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Ukrajna sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkárságának hírét: gúnyos üzenet érkezett

Szoros verseny ígérkezik a Közel-Kelet egyetlen atomhatalmának választásain

– tette hozzá.

A Kreml szóvivője méltatta Aleksandar Vučić volt szerb elnöknek, a Szerb Haladó Párt vezetőjének hozzájárulását Oroszország és Szerbia kétoldalú kapcsolatainak fejlődéséhez. Kifejezte Moszkva abbéli reményét, hogy Vučić ezt a tevékenységét ellenzékben is folytatja majd.

Horvátország

A Szerbiával hagyományosan konfliktusos viszonyt ápoló Horvátország miniszterelnöke is megszólalt a választások kapcsán. Andrej Plenković azt mondta, Horvátország az utóbbi 14 évben tapasztaltnál jobb kapcsolatokra számít Szerbiával, és bízik abban, hogy az új belgrádi vezetés nagyobb figyelmet fordít majd a szomszédos országokkal fenntartott viszonyra.

Montenegró

A Szerbiától 2006-ban elszakadt Montenegró miniszterelnöke, Milojko Spajić, illetve elnöke, Jakov Milatović szerint új fejezetet nyithat a montenegrói–szerb kapcsolatokban az Egyetemista Lista győzelme.

Montenegró és Szerbia kapcsolatait az utóbbi években több politikai és diplomáciai nézeteltérés is terhelte. A két ország viszonyában különösen Koszovó függetlenségének montenegrói elismerése, a szerb ortodox egyház montenegrói szerepe, valamint a nemzeti identitással és a történelmi múlttal kapcsolatos viták okoztak feszültségeket.

Bosznia-Hercegovina

A megosztott Bosznia-Hercegovinában eltérő reakciók fogadták a szerbiai választások eredményét.

Nermin Nikšić, a többségében bosnyákok és horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderáció miniszterelnöke, a Szociáldemokrata Párt (SDP) elnöke a közösségi oldalán gratulált az Egyetemista Lista győzelméhez, és reményét fejezte ki, hogy az eredmény új korszakot nyithat Szerbia és Bosznia-Hercegovina kapcsolatában.

A boszniai Szerb Köztársaságban visszafogottabb reakciók születtek. Nenad Stevandić, a boszniai szerb entitás parlamentjének elnöke, aki korábban élesen bírálta a szerbiai egyetemisták mozgalmát, most közölte: tiszteletben kell tartani a választók döntését.

Milorad Dodik, a Szerb Köztársaság elnöke gratulált a győzelemhez az Egyetemista Listának.

Gratulálok az Egyetemista Listának a győzelméhez. Szerbia polgárai és valamennyi politikai szereplő ismét bizonyította az egyik legrégebbi államépítő nép demokratikus jellegét Európában. (…) A Szerb Köztársaság és Szerbia továbbra is együtt fog haladni. A legszorosabb és legjobb kapcsolatokban. Együttműködésben és támogatásban minden kérdésben – regionális és nemzetközi szinten, minden fórumon és minden intézményben. Mert a Drina mindkét partján élő szerbek egy nép, és az is maradnak

– fogalmazott az X-en Dodik, aki ugyanakkor köszönetet mondott Aleksandar Vučićnak is az eddigi együttműködésért.

A szerbiai választásokról itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas vereségbe futott bele Európa egyik legstabilabbnak hitt vezetője – Mi vezetett Aleksandar Vučić történelmi bukásához?

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Marko Djokovic

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Dízelsokk Magyarországon: itt a töréspont, elmentünk a falig - a következő ütésbe beleremeghet a rendszer
Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága
Felrobbant a gáz ára - 2022 óta nem láttunk ilyet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility