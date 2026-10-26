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Most dől el, hogyan alakul a keleti nagyhatalom jövője: már körvonalazódik az irány
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Most dől el, hogyan alakul a keleti nagyhatalom jövője: már körvonalazódik az irány

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Hétfőn Pekingben gyűltek össze a Kínai Kommunista Párt (KKP) vezető tisztségviselői, ahol Hszi Csin-ping főtitkár és az ország elnöke meghatározhatta az elkövetkező időszak irányvonalát – írja a Nikkei Asia.

A legtöbb várakozás szerint Hszi Csin-ping kínai elnök jövőre negyedik alkalommal is meg lesz választva az ország legfontosabb vezetőjének, ezért kulcsfontosságú, hogy milyen üzenetekkel fordulnak rá a következő időszakra. A Központi Bizottság ülése várhatóan csütörtökig tart majd, ekkor a várakozások szerint „határozatot fogadnak el a párt teljes körű és szigorú önkormányzatának megerősítéséről”.

A plenáris ülésen a várható politikai irányvonalról adnak erős jelzéseket. Egyelőre kevés részlet ismert, de több „stratégiai tervet” is meghatározhatnak a néhány napos időszakban. Korábban már Hszi egyik legfőbb üzenetére, a korrupcióellenességre érkeztek jelzések, vélhetően ezt szeretnék majd megerősíteni a jövőben. Mindez komoly tisztogatást jelez előre,

az elnök már eddig is számos vizsgálatot indított, akár a KKP legmagasabb szintű képviselőivel szemben is.

A valószínűsíthető intézkedések magukban foglalják a fontosabb döntések, projektek és kiadások szigorúbb felügyeletét; a szabályokat semmibe vevő pártvezetők fokozott elszámoltathatóságát; valamint a visszaéléseket lehetővé tevő szabályozási hiányosságok megszüntetését

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– hangsúlyozta Neil Thomas, Lobsang Tsering és Shengyu Wang, az Asia Society Policy Institute Kína-elemző Központjának munkatársai egy tanulmányban.

A legtöbb elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentősen növekedtek a politikai vezetők körében a vizsgálatok, kifejezetten a Népi Felszabadító Hadsereget (PLA) érintően. A legfontosabb döntéshozó testület, a Központi Katonai Bizottság hét tagjából már csak kettő maradt, ebből az egyik maga éppen Hszi Csin-ping, az elnök. Most a plenáris ülésen az egyik legfontosabb témát épp ez jelenti: betöltik-e a megüresedett helyeket, és kikkel?

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