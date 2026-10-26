Nappallá vált az éjszaka az Ukrajna szomszédjában fekvő nagyvárosban - Rakéták és drónok is indultak

Az ASTRA független orosz hírportál beszámolója szerint egy drón a városközpontban található, 25 emeletes Csizsov-galéria üzleti központba csapódott be. Az eseményről videófelvételeket is közzétettek, amelyeken látható a robbanás pillanata, valamint az ukrán Exilenova+ megfigyelőcsatorna is megosztott felvételeket a csapásról.
Voronezh https://t.co/I3WbnGLZhO— Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 26, 2026
Az ASTRA emellett lakóövezetekben keletkezett tüzekről is beszámolt. A szemtanúk által küldött fotókon és videókon lakóépületek közelében bekövetkezett robbanások nyomai azonosíthatók, több helyszínről pedig sűrű füstoszlopok emelkedtek a magasba.
A dróntámadás tényét Alekszandr Guszev, Voronyezs megye kormányzója is megerősítette, közölve, hogy az orosz légvédelem működésbe lépett a város és környéke ellen hajnalban indított akció során. Az ASTRA információi szerint a drónriadót helyi idő szerint hajnali 3 óra körül rendelték el, majd mintegy két órával később rakétariadót is kiadtak.
Egyes helyi lakosok ugyanakkor arról számoltak be, hogy a támadás idején nem szólaltak meg a légvédelmi szirénák.
A károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, ahogy az sem tisztázott, hogy a lakóépületek közelében történt robbanásokat közvetlen drónbecsapódás, vagy a légvédelem által megsemmisített eszközök törmelékei okozták-e. Áldozatokról egyelőre nem érkezett megerősített jelentés.
Voronyezs megye közvetlenül határos Kelet-Ukrajnával, a megyeszékhely pedig mintegy 200 kilométerre fekszik a Harkiv megyében található, ukrán ellenőrzés alatt álló legközelebbi területektől. A régióban található orosz katonai és ipari létesítményeket korábban is többször érték ukrán csapások, idén júniusban például a voronyezsi félvezetőgyárat érte találat, amely az orosz rakéta- és légvédelmi rendszerekhez gyárt elektronikai alkatrészeket.
Címlapkép forrása: Reuters
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