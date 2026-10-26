Nem áll jól az Audi vezérigazgatójának a szénája, súlyos politikai beavatkozásról beszélnek

Hatalmas felháborodást váltott ki, többen pedig a lemondását követelik Gernot Döllnernek Németországban, aki az Audi vezérigazgatójaként Donald Trump amerikai elnök oldalán jelent meg egy kampányrendezvényen. Bár az eseményen a vállalat első egyesült államokbeli gyárának felépítését jelentették be, a német politikai és szakszervezeti vezetők szerint a cégvezető durván megsértette a politikai semlegesség szabályait, amikor egy olyan elnök mellett állt ki, akinek az intézkedései károsítják a német ipart.

Döllner szombaton, egy Georgia állambeli republikánus gyűlésen lépett színpadra Trump mellett. Az amerikai elnök itt jelentette be, hogy az Audi 4,2 milliárd dolláros beruházás keretében építi fel első tengerentúli üzemét, amely évente mintegy 200 ezer járművet gyártana, és 4500 új munkahelyet teremtene.

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A szereplés azonnali és éles kritikákat váltott ki a Volkswagen-csoporton belül. Daniela Cavallo, az üzemi tanács elnöke rámutatott, hogy a vezérigazgató nyíltan megszegte a vállalat belső szabályzatát, az előírások ugyanis szigorú politikai semlegességet követelnek meg, és kifejezetten tiltják a jelöltekkel való nyilvános megjelenést a választásokat megelőző három hónapban. Christiane Benner, az IG Metall fémipari szakszervezet elnöke egyenesen rendkívül kínosnak és politikailag elfogadhatatlannak nevezte Döllner viselkedését.

A német politikai paletta minden oldaláról érkeztek a bírálatok, a Handelsblatt gazdasági napilap pedig úgy összegzett, hogy az Audi vezetője átlépte a vörös vonalat. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) szociális szárnyát vezető Dennis Radtke szánalmasnak nevezte, hogy a beruházást Trump kampánycélokra használja fel,

miközben a politikája komoly károkat okoz a német autóiparnak.

Isabel Cademartori szociáldemokrata (SPD) képviselő szerint az autógyártó közvetlen kampánytámogatást nyújtott az amerikai elnöknek, amivel bebizonyította, hogy semmit sem tanult a történelemből. Luigi Pantisano, a Baloldal társelnöke egyenesen a cégvezető lemondását követelte, amiért egy olyan autokrata vezetőnek asszisztált a színpadon, aki lábbal tiporja a munkások jogait.

Bár az új amerikai üzem a magas védővámok miatt gazdaságilag indokolt lépés lehet az Audi számára, a projekt megvalósulása még korántsem biztos. Az üzemi tanács és a részvényesek között komoly befolyással bíró alsó-szászországi szociáldemokrata vezetés leszögezte, hogy a beruházást a Volkswagen felügyelőbizottságának is jóvá kell hagynia. Addig azonban nem támogatják a tervet, amíg átfogóan fel nem mérik, milyen hatással lesz a döntés a vállalat többi gyártóhelyére.

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