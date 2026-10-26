Szoros verseny ígérkezik a Közel-Kelet egyetlen atomhatalmának választásain

Elöljáróban érdemes kiemelni, hogy az izraeli pártrendszer szélsőségesen polarizált, jelenleg a Knesszetben 15 párt osztozkodik 120 mandátumon, a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint ez a szám a következő ciklusban valószínűleg 11-re fog csökkenni.
Éppen a sok párt miatt jellemző az izraeli törvényhozásra a koalíciós kényszer, Benjamin Netanjahunak az elmúlt években sok kellemetlenséget okozott az, hogy a Likudtól jobbra elhelyezkedő koalíciós partnerek elég gyakran fenyegetőztek a kormányszövetség elhagyásával.
Törésvonalak
Bár a nyugati médiában kiemelt figyelmet kap, le kell szögezni, hogy a palesztin államiság nem kap kiemelten nagy figyelmet a kampány során, a palesztin kérdést a balos-palesztin Hadash-Ta’al koalíción és az iszlamista-konzervatív Ba’al párton kívül minden párt biztonsági, nem pedig szociális-vallási oldalról közelíti meg. A legfrisebb közvélemény-kutatások szerint a palesztin államiság támogatottsága országszerte 17-26% között mozog.
A két legfontosabb tradicionális politikai kérdéskör a nemzetbiztonságot érinti: egyfelől a 2023 októberi terrortámadás hazai felelőseinek elszámoltatása, másfelől az ultraortodox zsidók katonai szolgálat alóli mentesülése jelent törésvonalat, utóbbi ráadásul még a mostani kormánykoalíción belül is komoly súrlódásokhoz szokott vezetni.
A harmadik kiemelt témakör a hazai és a szerbiai választások alapján ismerős lehet:
az ellenzéki választók nagy része leginkább Benjamin Netanjahu személye ellen, semmint valamilyen ideológia mellett fog szavazni.
Ezek mellett rendszeresen előkerül témaként a megélhetési költségek növekedése, valamint a Netanjahu által meggyengített bíróságok kérdésköre is, bár nem akkora hangsúllyal, mint a fenti három tényező.
Pártok és esélyek
Az izraeli választások abból a szempontból mindenképpen hasonlítanak az áprilisi magyar, vagy a múlt vasárnapi szerb voksolásra, hogy a kormányközeli és kormánytól független kutatóintézetek látványosan más eredményekre számítanak, bár a különbség nem annyira számottevő, mint Európában:
a kormányközeli mérések rendre úgy számolnak, hogy a Likud lesz a legnagyobb párt a Knesszetben, a független intézetek szoros verseny mellett a Yashar befutására számítanak.
Menjünk most végig a pártokon, és azon, hogy ki mennyi mandátumot tippel nekik.
Kezdjük a jelenlegi kormánykoalícióval: az izraeli jobboldal legerősebb pártjának, a populista Likudnak a kormányközeli intézetek 32, a függetlenek 22 mandátumot becsülnek aggregálva, legnagyobb szövetségesüknek, az ultraortodox Shas-nak előbbiek 10-et, utóbbiak 7-et. A két ultranacionalista pártnál, az Itamár Ben-Gvir vezette Otzma Yehuditnél és a Becalel Szmotriccsal induló Vallásos Cionista Pártnál a számok (továbbra is kormánypárti-független párosítással élve) 8-9, illetve 6-5 mandátumot adnak ki. A kormánykoalíció legkisebb (és legkevésbé jobboldali) pártja az Új Remény visszaolvadt a Likudba, nem indul.
A most parlamentben lévő ellenzéki pártok közül a Jair Lapid vezette Yesh Atid a legerősebb, ők a mostani választásokon a korábbi miniszterelnök Naftali Bennett pártjával összefogva „Együtt” néven fognak indulni, a centrista pártszövetséget a kormányközeliek 6, a függetlenek 13 mandátumra becsülik. A volt vezérkari főnök Benny Gantz nevével fémjelzett Kék-Fehér – ami most a második legerősebb ellenzéki párt – visszalépett, a két párt ( Degel HaTorah és Agudat Yisrael) szövetségéből álló ortodox Egyesült Tóra Judaizmust viszont 7-8 mandátum közé helyezik. A kormánykoalíción kívül eső széljobbos Yisrael Beiteinunak 7-10 mandátumot becsülnek, a szociáldemokrata Demokratáknak 9-10-et, az ultraortodox széljobbos Noam pedig valószínűleg nem jut mandátumhoz.
A szélbalos Hadash és a palesztin nacionalista Ta’al pártszövetségét 5-8 mandátum közé becsülik, a jelenleg legnagyobb palesztin párt, a konzervatív Ra’am mandátumszámát viszont csak 5-6 közé.
Az első igazi érdekességet a valamivel több mint egy éve alakult centrista Yashar jelenti: a korábbi vezérkari főnök (illetve 2023-24 között az egységkormányban tárca nélküli miniszter) Gadi Esienkot nevével fémjelzett párt lényegében a nulláról ugrott vezető pozícióba, a kormányközeli intézetek 24, a függetlenek 23 mandátumot adnának nekik, így pillanatnyilag ők a Likud legesélyesebb kihívói, ami fontos, hiszen a kormányalakításra a legtöbb mandátumot szerző pártot fogják felkérni, és itt kezdődik a koalíciós sakkozgatás. A Yashar egyébként kampányában tényleg a centrizmusra fekteti a hangsúlyt: az iszlám-hívőknek és az ortodox zsidóknak is kötelezővé tenné a katonai szolgálatot, de támogatja a vallási-etnikai kisebbségek önrendelkezését. A párt szeretné kivizsgálni az izraeli katonai-politikai vezetés felelősségét a 2023-as terrortámadás körül, erősítené a rendőrség és a fegyveres erők helyzetét.
Koalíciós kényszer mindenek fölött
Az izraeli választások már önmagukban izgalmasak lesznek, de a koalíciós kényszer miatt bőven az eredmények kihirdetése után is lesz mire figyelni: akár a Likud, akár a Yashar lesz felkérve kormányalakításra, komoly engedményekre lesz szükség ahhoz, hogy összeszedjék a többséghez szükséges 61 mandátumot. A jelenlegi ellenzéknek ezen a vonalon ráadásul kiemelten nehéz dolga lesz, hiszen a Hadash-Ta’al, a Yisrael Beiteinun, az Egyesült Tóra Judaizmus és a Ra’am sem tűnik éppen koalícióképesnek.
Partnerként a Demokraták és az Együtt tűnik befutónak, a jelenlegi mérések szerint viszont ez még mindig csak 39-46 mandátum, nagyon messze a kormánytöbbségtől.
Egyszerű helyzetben mondjuk a pollok szerint Netanjahu sincs: ha a jelenleg meglévő kormánykoalíció pártjaival számolunk, ráadásul a Likud-győzelmet előrevetítő kormányoldali becslésekkel, akkor is csak 56 mandátum jön ki, így vagy a Yisrael Beiteinunt, vagy az Egyesült Tóra Judaizmust be kéne még vonni a koalícióba, utóbbira ráadásul kisebb esély van, hiszen ellenzik az ortodox zsidók kötelező katonai szolgálatát, amit az izraeli kormány eddig is többször próbált már átvinni a törvényhozáson.
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