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Ukrajna sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkárságának hírét: gúnyos üzenet érkezett
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Ukrajna sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkárságának hírét: gúnyos üzenet érkezett

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Ukrajna sem hagyta szó nélkül azokat a sajtóinformációkat, melyek szerint a Trump-kormányzat – Oroszország és Kína támogatásával – Orbán Viktor volt miniszterelnököt látná szívesen az ENSZ főtitkári pozíciójában.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en reagált hétfőn a The Wall Street Journal vasárnapi értesülésére.

Biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor az ENSZ főtitkáraként jól kamatoztatná azokat a mesteri vétó- és zsarolási képességeket, amelyeket az évek során az EU fontosabb döntéseinek megakadályozása során fejlesztett ki. Megoszthatjuk a világ többi részével azt a nagyszerű tapasztalatunkat, hogy mikor kell őt a megfelelő pillanatban elvinni egy kávéra

– írta Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter ezzel arra az esetre utalt, amikor a 2023. december 14-i uniós csúcstalálkozón Olaf Scholz akkori német kancellár kiküldte kávézni az akkor még a magyar kormányfői székben ülő Orbán Viktort, hogy nélküle a másik 26 tagállam vezetői dönthessenek Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak elindításáról.

A The Wall Street Journal vasárnap forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Donald Trump vezette amerikai kormányzat

szívesen látná az ENSZ élén a volt magyar miniszterelnököt, és ebben a Biztonsági Tanács két állandó tagja, Oroszország és Kína támogatását is élvezné.

Kérdéses azonban, hogy a maradék két állandó tag, Nagy-Britannia és Franciaország nem élne-e vétóval, mert ebben az esetben Orbán Viktor nem lehetne főtitkár. A Fidesz elnöke állítólag csak akkor vállalná az indulást a posztért, ha kellően biztosnak látná győzelmét.

Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes hétfőn azt mondta, Orbán Viktor technikailag még jelölhető az ENSZ főtitkári posztjára, mivel a jelölés határideje még nem járt le. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a nem hivatalos földrajzi rotációs elv szerint most a latin-amerikai és karibi térség jelölhet ENSZ-főtitkárt, és a tagállamok általában tiszteletben szokták tartani ezt az elvet. Alimov szerint elvileg az is megtörténhet persze, hogy ez a régió Orbán Viktort jelöli.

António Guterres jelenlegi főtitkár második ötéves mandátuma december 31-én jár le.

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Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

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