Ukrajna sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkárságának hírét: gúnyos üzenet érkezett

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en reagált hétfőn a The Wall Street Journal vasárnapi értesülésére.
Biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor az ENSZ főtitkáraként jól kamatoztatná azokat a mesteri vétó- és zsarolási képességeket, amelyeket az évek során az EU fontosabb döntéseinek megakadályozása során fejlesztett ki. Megoszthatjuk a világ többi részével azt a nagyszerű tapasztalatunkat, hogy mikor kell őt a megfelelő pillanatban elvinni egy kávéra
– írta Szibiha.
I am certain that Viktor Orbán, as UN Secretary-General, would put to good use the masterful veto and blackmail skills he has developed over years of derailing major EU decisions. We can share with the rest of the world our great experience of taking him out for coffee at the right moment.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) October 26, 2026
Az ukrán külügyminiszter ezzel arra az esetre utalt, amikor a 2023. december 14-i uniós csúcstalálkozón Olaf Scholz akkori német kancellár kiküldte kávézni az akkor még a magyar kormányfői székben ülő Orbán Viktort, hogy nélküle a másik 26 tagállam vezetői dönthessenek Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak elindításáról.
A The Wall Street Journal vasárnap forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Donald Trump vezette amerikai kormányzat
szívesen látná az ENSZ élén a volt magyar miniszterelnököt, és ebben a Biztonsági Tanács két állandó tagja, Oroszország és Kína támogatását is élvezné.
Kérdéses azonban, hogy a maradék két állandó tag, Nagy-Britannia és Franciaország nem élne-e vétóval, mert ebben az esetben Orbán Viktor nem lehetne főtitkár. A Fidesz elnöke állítólag csak akkor vállalná az indulást a posztért, ha kellően biztosnak látná győzelmét.
Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes hétfőn azt mondta, Orbán Viktor technikailag még jelölhető az ENSZ főtitkári posztjára, mivel a jelölés határideje még nem járt le. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a nem hivatalos földrajzi rotációs elv szerint most a latin-amerikai és karibi térség jelölhet ENSZ-főtitkárt, és a tagállamok általában tiszteletben szokták tartani ezt az elvet. Alimov szerint elvileg az is megtörténhet persze, hogy ez a régió Orbán Viktort jelöli.
António Guterres jelenlegi főtitkár második ötéves mandátuma december 31-én jár le.
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
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