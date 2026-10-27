A zöldhatáron keresztül szökhetett meg Bolsonaro? Az Egyesült Államokba menekült a bukott politikus

Flavio Bolsonaro brazil szenátor a vasárnapi elnökválasztáson elszenvedett veresége után az Egyesült Államokba távozott, miután megtagadta a Legfelsőbb Bíróság útleveleinek beszolgáltatására vonatkozó végzésének teljesítését – közölte két forrás.

Bolsonaro esélyesként indult a vasárnapi elnökválasztáson, végül azonban meglepetésre alulmaradt a hivatalban lévő baloldali elnökkel, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben. A politikus hétfőn 24 órás határidőt kapott arra, hogy egy pénzmosási nyomozás keretében adja le útleveleit – a gyanúsítást tagadja –, ám a megadott időpontig ezt nem tette meg, ezért okmányait érvénytelenítették.

Flavio apja, Jair Bolsonaro korábbi elnök szintén az Egyesült Államokba menekült, miután 2022-ben nem ismerte el a Lulával szembeni vereségét.

Később visszatért Brazíliába, ahol puccskísérlet vádjával 27 év börtönbüntetésre ítélték.

A szenátor hivatalosan nem ismerte el a választási eredményt. Vasárnap kijelentette, hogy állítólagos választási szabálytalanságokra hivatkozva az eredmény megsemmisítését fogja kérni, pártja, a Liberális Párt ugyanakkor hétfőn elismerte Lula győzelmét.

A brazil szövetségi rendőrség egyik magas rangú tisztviselője közölte, hogy Bolsonaro nem a hivatalos határátkelőkön keresztül hagyta el az országot. Az Egyesült Államokban élő öccse, Eduardo Bolsonaro a szavazás előtt egy podcastműsorban nyíltan kijelentette, hogy vereség esetén azt javasolja bátyjának, hagyja el Brazíliát.

Az Egyesült Államok brazíliai nagykövetsége nem reagált a megkeresésre, és Bolsonaro ügyvédje sem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Forrás: Reuters

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