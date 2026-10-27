9°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
A zöldhatáron keresztül szökhetett meg Bolsonaro? Az Egyesült Államokba menekült a bukott politikus
Globál

A zöldhatáron keresztül szökhetett meg Bolsonaro? Az Egyesült Államokba menekült a bukott politikus

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Flavio Bolsonaro brazil szenátor a vasárnapi elnökválasztáson elszenvedett veresége után az Egyesült Államokba távozott, miután megtagadta a Legfelsőbb Bíróság útleveleinek beszolgáltatására vonatkozó végzésének teljesítését – közölte két forrás.

Bolsonaro esélyesként indult a vasárnapi elnökválasztáson, végül azonban meglepetésre alulmaradt a hivatalban lévő baloldali elnökkel, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben. A politikus hétfőn 24 órás határidőt kapott arra, hogy egy pénzmosási nyomozás keretében adja le útleveleit – a gyanúsítást tagadja –, ám a megadott időpontig ezt nem tette meg, ezért okmányait érvénytelenítették.

Flavio apja, Jair Bolsonaro korábbi elnök szintén az Egyesült Államokba menekült, miután 2022-ben nem ismerte el a Lulával szembeni vereségét.

Később visszatért Brazíliába, ahol puccskísérlet vádjával 27 év börtönbüntetésre ítélték.

A szenátor hivatalosan nem ismerte el a választási eredményt. Vasárnap kijelentette, hogy állítólagos választási szabálytalanságokra hivatkozva az eredmény megsemmisítését fogja kérni, pártja, a Liberális Párt ugyanakkor hétfőn elismerte Lula győzelmét.

Még több Globál

Titkos tárgyalások zajlanak: kritikus gazdasági ügyekben keresi a közös hangot Putyinnal Amerika

Oroszok elleni háborúra készül Európa, Ukrajna ellen fordult a világ egyik legerősebb országa - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Itt a reakció az orosz támadásokra: új védelmi paktum született Európában, jönnek a közös hadgyakorlatok

A brazil szövetségi rendőrség egyik magas rangú tisztviselője közölte, hogy Bolsonaro nem a hivatalos határátkelőkön keresztül hagyta el az országot. Az Egyesült Államokban élő öccse, Eduardo Bolsonaro a szavazás előtt egy podcastműsorban nyíltan kijelentette, hogy vereség esetén azt javasolja bátyjának, hagyja el Brazíliát.

Az Egyesült Államok brazíliai nagykövetsége nem reagált a megkeresésre, és Bolsonaro ügyvédje sem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Kapcsolódó cikkünk

Választási sokk Brazíliában: 20 százalékos zuhanás a piacokon a történelmi fordulat után

Meglepetés Brazíliában: megfordult az eredmény a választás második fordulóján!

Megkezdődött az elnökválasztás második fordulója Brazíliában

Egy elnökválasztáson múlhat, hogy megmenekül-e a világ legnagyobb esőerdője

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Buda Mendes/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Pengeélen táncolunk, közeleg a billenési pont: extrém időjárást hozhat Magyarországra is a kulcsfontosságú tengeri áramlás összeomlása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility