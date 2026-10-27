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Asztalhoz ülhet Putyin és Zelenszkij? Reagált Oroszország az Egyesült Államok meghívására
Globál

Asztalhoz ülhet Putyin és Zelenszkij? Reagált Oroszország az Egyesült Államok meghívására

Portfolio
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Vlagyimir Putyin orosz elnök még nem döntött arról, hogy elfogadja-e Donald Trump elnök meghívását a Miamiba tervezett G20-csúcsra – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Még nem döntöttünk”

– mondta Peszkov, amikor arról kérdezték, hogy elfogadja-e Putyin elnök a meghívást.

Az Egyesült Államok még szeptemberben hívta meg az orosz elnököt a G20-csúcsra. Moszkva azóta latolgatja, hogy elfogadja-e a meghívást az eseményre, melyen várhatóan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd.

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