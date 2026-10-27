Atomfegyvert épít Európa vezető hatalma, Brassóban robbantottak az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Japán tisztségviselők találkoztak az Oroszországban fogva tartott japán újságíróval, először azóta, hogy két hete kémkedés gyanújával őrizetbe vették.

A japán nagykövetség képviselői hétfőn Oroszországban konzuli megbeszélést folytattak az újságíróval, és megerősítették, hogy az illetőnek nincsenek egészségügyi problémái - számolt be a japán külügyminisztérium egy sajtóközleményben.

Oroszország október 13-án jelentette be, hogy az ország távol-keleti részén, a Szahalin-szigeten kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy japán újságírót, aki a Hokkaido Simbun regionális napilapnak dolgozott. Letartóztatása után Moszkvába szállították a szahalini Juzsno-Szahalinszkból.

Az újságíró, Imai Juki akkreditált újságíróként dolgozott Oroszországban.

(MTI)