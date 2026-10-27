Atomfegyvert épít Európa vezető hatalma, Brassóban robbantottak az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Hatalmas fejlesztés jön az Egyesült Államokban: hiperszonikus csúcsfegyvert kapnak az F-16-os vadászbombázók
Szerződést kötött a Castelion startup az Amerikai Légierő Kutatólaboratóriumával (AFRL), amely megnyitja az utat afelé, hogy a Blackbeard hiperszonikus rakétát felszereljék F-16-os vadászbombázókra is - tudósított a RBK.
Elindult a humanitárius misszió Oleskiben
A herszoni város evakuációját most készítik elő az ukránok, a koordinációért felelős vezető, Dmitro Lubinec emberjogi biztos megindult a településre - jelentette be Kirilo Budanov kijevi elnöki kabinetfőnök.
(UNN)
Japán tisztviselők találkoztak a fogva tartott újságíróval
Japán tisztségviselők találkoztak az Oroszországban fogva tartott japán újságíróval, először azóta, hogy két hete kémkedés gyanújával őrizetbe vették.
A japán nagykövetség képviselői hétfőn Oroszországban konzuli megbeszélést folytattak az újságíróval, és megerősítették, hogy az illetőnek nincsenek egészségügyi problémái - számolt be a japán külügyminisztérium egy sajtóközleményben.
Oroszország október 13-án jelentette be, hogy az ország távol-keleti részén, a Szahalin-szigeten kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy japán újságírót, aki a Hokkaido Simbun regionális napilapnak dolgozott. Letartóztatása után Moszkvába szállították a szahalini Juzsno-Szahalinszkból.
Az újságíró, Imai Juki akkreditált újságíróként dolgozott Oroszországban.
(MTI)
222 drónt fogott el az orosz légvédelem
Az ukrán erők legalább 222 drónt indítottak Oroszország területei és a megszállt Krím felé, ennyit fogott el legalábbis a légvédelem.
A támadás a határ menti régiókat és Szmolenszk, Kaluga, Tula, Tver és Novgorod régiókat célozta.
(News.ru)
Orosz jelentés
Nagy és közepes hatótávolságú "szárnyas rakétákat", valamint drónokat gyártó hadiüzemekre, a kijevi közlekedési infrastruktúra létesítményeire, egy Harkiv megyei logisztikai központra és tengerjáró hajókra mért tömeges csapást az éjjel az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
Az Ukrajnával határos Brjanszk megyében egy ember életét vesztette, hat pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében.
Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá eső részén, Primorszk város közelében pilóta nélküli repülőszerkezet talált el egy Szimferopol és Moszkva között közlekedő távolsági autóbuszt, egy utas halálát okozva, többeket pedig megsebesítve . A járművön 31-en utaztak.
(MTI)
Orosz rakéták csapódtak be több ukrán városban
Kijev, Harkiv, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk városokat is orosz rakétacsapás érte ma hajnalban.
Harkivben legalább két ember meghalt, Kijevben egy híd omlott össze.
Részletesebb jelentés később várható.
Elkezdődött a fegyverszünet Oleskiben
Helyi fegyverszünet lépett életbe kedden reggel az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleski településnél.
A harcok felfüggesztésének célja, hogy humanitárius műveletet lehessen végrehajtani az elszigetelt településen, ahol a csapdába esett lakosok hetek óta nem jutnak élelmiszerhez és gyógyszerekhez.
Az Oleski térségében, Herszon megyében tervezett humanitárius művelet előkészítése keretében az Oroszországi Föderáció fegyveres erői helyi idő szerint 4 órától, tűzszünetet tartanak a térségben - számolt be az orosz védelmi minisztérium a Telegram közösségi oldalon.
Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos azt írta a Telegramon, hogy megkezdődött a fegyverszünet, és az ukrán fél betartja vállalásait.
Melania Trump pénteken jelentette be az intézkedést a humanitárius segélyek eljuttatásának megkönnyítése érdekében.
Hétfőn a Kreml közölte, hogy nyitott további, hasonló jellegű humanitárius fegyverszünetekre, és megerősítette, hogy Oroszország "nagyra értékeli" az amerikai tárgyalók, különösen Melania Trump erőfeszítéseit.
(MTI)
Atomfegyvert épít Európa vezető hatalma, Brassóban robbantottak az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
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Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images
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